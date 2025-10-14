Jim Caviezel será reemplazado por Jaakko Ohtonen en la esperada secuela de La Pasión de Cristo

Han pasado más de dos décadas desde que La Pasión de Cristo conmovió al mundo entero con su retrato crudo de los últimos momentos de la vida de Jesús. Por años, los fans del filme soñaron con una secuela y ahora, se sabe que Mel Gibson ha comenzado oficialmente su rodaje de “La Resurrección de Cristo”, en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde filmó la cinta original en 2004.

La Resurrección de Cristo: el regreso más esperado de Mel Gibson

El proyecto no era un secreto del todo, pues fue anunciado desde hace años, y finalmente tomó forma, pues ya tiene nueva estrella: Jaakko Ohtonen. El actor es conocido por su papel en The Last Kingdom y será quien interprete a Jesús, reemplazando a Jim Caviezel, quien había expresado su deseo de regresar al papel en el pasado, pero la producción tiene otros planes.

Reparto completamente renovado y dos partes confirmadas

Según Variety, Gibson optó por reemplazar a todo el elenco original debido a la diferencia de edad que ya tienen con los personajes y al contexto en el que se desarrolla la historia —los tres días posteriores a la crucifixión—, lo que habría requerido costosos efectos de rejuvenecimiento digital.

En esta nueva entrega, Mariela Garriga, actriz cubana que participó en Misión Imposible: Sentencia Mortal, será María Magdalena, mientras que Kasia Smutniak interpretará a la Virgen María. También participan Pier Luigi Pasino como Pedro y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato.

Un aspecto importante de esta entrega es que la historia estará dividida en dos partes:



Parte 1: The Resurrection of the Christ — estreno previsto para el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027.

Parte 2: programada para el Día de la Ascensión, el 6 de mayo de 2027.

Una secuela que promete una experiencia “única”

Gibson describió los guiones, escritos junto a Randall Wallace (Corazón Valiente), como “una experiencia casi psicodélica”, centrada en los eventos sobrenaturales tras la resurrección de Jesús. La filmación también se llevará a cabo en Matera y otras regiones del sur de Italia, escenarios que buscan mantener el realismo histórico que caracterizó a la primera película. Igualmente, se mantendrá hablada íntegramente en arameo, hebreo y latín.

¿Qué opinas de la decisión del director Mel Gibson?

