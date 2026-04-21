Top 3 de películas para recordar al gran actor Luis Brandoni, quien falleció este 20 de abril de 2026 a los 86 años.

En las últimas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de Luis Brandoni a la edad de 86 años, después de permanecer internado en el sanatorio Güemes tras un accidente doméstico. Ahora recodamos su legado dentro del cine con estas 3 películas que marcaron época.

¿De qué murió el actor Luis Brandoni?

Es importante señalar que a pesar de que se había mencionado que el fallecimiento se debió a un incidente doméstico, tanto la familia de Brandoni y Rottenberg salieron a desmentir. De acuerdo con la familia el hecho ocurrió el pasado 11 de abril mientras se encontraba con su esposa el actor perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza, lo que lo llevó a permanecer hospitalizado hasta su deceso.

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3 películas para celebrar la vida y obra del actor Luis Brandoni

Esperando la carroza (1985) De: Alejandro Doria

Este filme de comedia presenta a Brandoni en uno de sus papeles más recordados en donde se retrata una fuerte crítica social. Luis, interpreta a un hombre que asciende en la escala social durante la dictadura militar. Este nuevo rico olvida sus orígenes y termina evidencia por su nexos con el gobierno.

La patagonia rebelde (197) De: Héctor Olivera

La película es un clásico del cine argentino, en donde Luis Brandoni comparte elenco con Héctor Alterio, Federico Luppi y Pepe Soriano, figuras clave del cine argentino de la época. Esta historia se basa en la obra literaria de Osvaldo Bayer, en la que se relata la rebelión de campesinos en la Patagonia durante los años 20 y la posterior represión.

Mi obra maestra (2018) De: Gastón Duprat

Esta comedia presenta a Brandoni junto a Guillermo Francella en una parodia del mundo del arte, en donde se habla abiertamente sobre la ironia del valor de algunas obras y la muerte de los artistas. Dentro del filme se puede ver a Luis interpretar a un pintor de mal genio y su vida destrozada.

Parque Lezama (2026) De: Juan José Campanella

Esta es la última película en la que participó el actor argentino y fiel a su legado dejó un filme en el que representa a un hombre y ex comunista que vive bajo el régimen de la filosofía dejando en evidencia una amistad con su bando dentro del parque.

A lo largo de sus años de trayectoria Luis Brandoni compartió escenario e historias con grandes de la actuación y dejó llegado marcado por la crítica social, crítica social, pues en cada filme trataba de representar su sentir ante los movimientos de la sociedad.

