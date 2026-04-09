Malcolm el de en medio regresa: horario y dónde ver los nuevos capítulos

¡Por fin! La miniserie de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta se estrena este viernes 10 de abril de 2026 a través de Disney+ y no podemos con la emoción, pues todos los episodios estarán disponibles desde las 2:00 AM en México. El lanzamiento será simultáneo en Latinoamérica, por lo que si te encuentras en otra región, debes tomar en cuenta que el horario cambia dependiendo del país; eso sí, en todos lados los cuatro episodios estarán listos desde el primer minuto.

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¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos?

Si odias los spoilers y quieres ver la serie antes que todos, toma nota y activa tu alarma. Estos son los horarios oficiales:



México : 2:00 AM

: 2:00 AM Colombia : 3:00 AM

: 3:00 AM Chile : 4:00 AM

: 4:00 AM Argentina: 5:00 AM

Recuerda que todos los episodios estarán disponibles al mismo tiempo, y recuerda, si eres de los primeros en verla, no hagas SPOILERS.

¿Dónde ver la nueva miniserie?

Solamente podrás ver el regreso de los Wilkerson a través de la plataforma de Disney+, pues se trata de un estreno exclusivo. Es por eso que ahí podrás ver los cuatro episodios completos desde el día de estreno, sin necesidad de esperar semanas.

¿De qué trata “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”?

La historia retoma a Malcolm, pero ahora el personaje vive su etapa como adulto. Junto a su hija, vuelve al caos familiar cuando Hal y Lois lo obligan a asistir a su aniversario número 40. Y sí, como era de esperarse, todo se va a descontrolar como en los viejos tiempos.

¿Cuál es el reparto confirmado para la serie?

Este regreso estará totalmente cargado de nostalgia, pues vuelve Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Ellos no llegan solos, pues también se incorporan nuevos personajes como Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la más joven de la familia), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).