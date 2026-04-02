Mamma Mia 3 Meryl Streep confirma si regresará y qué pasará con su personaje

La actriz Meryl Streep confirmó que sí quiere regresar para Mamma Mia 3, algo que llena de emoción a millones de fans en todo el mundo que han esperado por años la tercera entrega. Streep dejó en claro que está completamente abierta a retomar su papel como Donna Sheridan, a pesar de que este personaje murió en la segunda película. Aunque aún no tiene fecha de estreno, se sabe que ya se está desarrollando y que, al igual que en las películas anteriores, se busca que regrese el elenco original.

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La respuesta que los fans de Mamma Mia esperaban

La buena noticia se dio a conocer durante una entrevista en televisión en The Late Show with Stephen Colbert. Cuando se le preguntó si volvería, ella sorprendió al dar una respuesta muy directa: “¡Sí, por Dios!”. Eso fue suficiente para que los fans vieran un rayo de esperanza, pues llevan años esperando una tercera parte.

El gran reto: ¿cómo regresaría Donna?

Lo interesante es que Meryl Streep asegura que volverá en su papel, pero el personaje de Donna Sheridan murió antes de los eventos de Mamma Mia! Here We Go Again (2018), lo que complica su regreso. Es muy probable que si la volvemos a ver, lo hagamos con flashbacks, pues los recuerdos han sido un recurso recurrente dentro de la franquicia.

Un elenco que también quiere volver

Pero espera, porque hay más noticias. Meryl Streep no es la única interesada en participar en esta tercera entrega. Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie, también ha expresado su deseo de regresar, lo que aumenta las probabilidades de ver al elenco original reunido una vez más como siempre soñamos.

¿Qué podemos esperar de Mamma Mia 3?

Como podrás ver, por el momento no hay más que promesas, pues no se ha confirmado de manera oficial ni la trama ni la fecha de estreno. Por lo que tendremos que esperar un poco para saber cómo se desarrolla este proyecto y quién quiere volver; es una grandiosa señal. Muchos apuestan porque el regreso será una historia llena de nostalgia que conecte exitosamente el pasado con el presente, como en la segunda entrega.