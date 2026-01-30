Esto cuesta el LUJOSO collar que Margot Robbie llevó puesto a la premiere de Cumbres Borrascosas

Margot Robbie deslumbró en la premiere mundial de su próxima película Cumbres Borrascosas , misma en la que comparte créditos con Jacob Elordi. Sin embargo, lo que acaparó muchas miradas fue su look, especialmente su collar, mismo que está valuado en casi 9 millones de dólares. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta pieza.

¿Por qué es tan caro el collar de Margot Robbie?

El collar que utilizó la actriz Margot Robbie no solo es un simple accesorio; todo lo contrario; es el collar Taj Mahal, es un archivo histórico debido a que le perteneció a la icónica actriz Elizabeth Taylor pues fue un regalo por parte de Richard Burton le regaló en la década de los años setenta.

En esta ocasión la protagonista de Barbie combinó dicha pieza con un vestido de alta costura, mismo que sobresalió por ser largo y en dos colores: café con negro y rojo en la parte inferior. La forma de la parte superior fue en estraple, diseño que hizo lucir aún más su hermoso collar. Por otra parte la actríz combinó su look con un peinado recogido, mismo que le dió un toque sofisticado y elegante. El collar con tonos dorados, rojos y forma de corazón expresó romanticismo, elemento que es parte fundamental de la historia de Cumbres Borrascosas.

¿Cuándo se estrenará Cumbres Borrascosas?

Esta cinta promete ser una de las más exitosas de febrero y su fecha de estreno en México es el 12 de febrero, mientras que en Estados Unidos es para el 13 de febrero. Esta adaptación moderna dirigida por Emerald Fennell relatará la historia de Heathcliff y Catherine, una relación controversial, llena de adrenalina y drama. La historia está basada en la novela británica que Emily Brontë publicó en 1847, misma que forma parte del archivo histórico de la literatura, específicamente de las novelas.

¿En qué películas ha participado Margot Robbie?

Margot Robbie hoy en día es una de las actrices más importantes de Hollywood pues a través de su trabajo ha demostrado tener una gran versatilidad en la interpretación de sus personajes. Algunas de las cintas de las que ha sido parte son: Barbie, Babylon, El Escuadrón Suicida, Once Upon a Time in Hollywood, Mary Queen of Scots, entre otras.