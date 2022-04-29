Revelan la primera FOTO de Margot Robbie como Barbie.

Salió a la luz la primera foto revelada de Margot Robbie interpretando a Barbie en una película que se verá en la pantalla grande en 2023.

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En este film la australiana trabajará por primera vez junto a Greta Gerwig, la misma que dirigió Lady Bird y Mujercitas, en el marco de un guión que está firmado por la cineasta y por Naoh Baumbach, su esposo, director y escritor de Historias de un Matrimonio.

De momento se sabe poco de lo que tratará el largometraje pero es inviable creer que tendremos una historia superficial y poco pensante considerando las personas que están detrás de este proyecto.

Así luce Margot Robbie como Barbie

En la imagen que se difundió se ve a Margot Robbie con una apariencia un tanto hippie con tonos marineros y teniendo al color rosa, cosas esperable, como color predominante en esta foto.

Por ahora es lo único que se ha divulgado en el rodaje y hay que estar agradecidos pues es muy poco lo que la producción ha transmitido a los medios desde que comenzó la filmación de este film que se estrenaría para julio del año entrante.

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