La adorable reacción de Jacob Elordi al ser ovacionado en Venecia con Frankenstein, de Guillermo del Toro

El estreno de la película Frankenstein con Jacob Elordi es uno de los más esperados de 2025. Esto debido a que la producción de Guillermo del Toro ha generado gran expectativa por el rumbo que se le dará a la historia y las estrellas de Hollywood que conforman el elenco estelar.

Para muestra, está el cálido recibimiento que el filme obtuvo en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se reconocieron tanto lo bien lograda que está la trama como el excelente trabajo de sus actores.

Uno de los que no pudo ocultar su entusiasmo por este momento fue el protagonista de Euphoria, quien rompió en llanto al ser ovacionado y acaparó los reflectores.

¿Cómo reaccionó Jacob Alordi a los aplausos en Venecia por Frankenstein?

A través de un video divulgado por The Hollywood Reporter, se aprecia el momento exacto en que los asistentes se desbordaron en aplausos tras la proyección de Frankenstein.

Casi de inmediato, Guillermo del Toro se levanta de su asiento para agradecer, mientras que a un costado se ve a Jacob Elordi limpiando su rostro y tratando de contener las lágrimas que derramó por esta calurosa reacción del público.

The beginning of the rapturous standing ovation for Frankenstein as Guillermo del Toro and cast get on their feet at the Venice Film Festival. #Venezia82 pic.twitter.com/f1ZQAuLTJI — The Hollywood Reporter (@THR) August 30, 2025

Una vez que logró calmarse, el actor australiano le dio un emotivo abrazo a sus compañeros de proyecto, gesto con el que delataron la sinergia que habrían tenido durante las grabaciones.

Como era de esperarse, este video se hizo viral y obtuvo miles de comentarios positivos, la gran mayoría mencionando que el comportamiento del elenco deja ver cuánto disfrutaron haber trabajado juntos y el empeño que pusieron en cada escena.

Jacob Elordi hizo una sorpresiva confesión sobre su personaje en Frankenstein

La nueva película de Guillermo del Toro cuenta con la participación estelar de Oscar Isaac y Mia Goth, pero sin duda alguna, el personaje que mayor interés ha generado es el del “monstruo”, que tendrá vida gracias a Jacob Elordi.

Sobre qué significó para él este reto, el famoso afirmó que fue una forma de conocerse mejor y trató de demostrarlo en todo momento.

Instagram / @frankensteingdt Jacob Elordi protagoniza la nueva película de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro

“Fue un recipiente donde podía depositar cada parte de mí; desde que nací, hasta hoy que estoy aquí. Todo está en este personaje. Y, en muchos sentidos, la criatura que aparece en la pantalla es mi forma más pura, es más yo que yo mismo”, compartió el actor de 28 años para una conversación con Deadline.

Frankenstein se estrenará el próximo jueves 23 de octubre en cines selectos; mientras que en plataformas de streaming estará disponible el viernes 7 de noviembre.