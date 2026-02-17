Michael Jordan cumple 63 años: Estas son las películas más divertidas y emblemáticas que hablan sobre su carrera

Sin duda Michael Jordan es una de las leyendas más importantes en la historia del deporte; mismo que hoy 17 de febrero cumple 63 años de edad. Su vida ha sido objeto del séptimo arte ya que ha inspirado películas, mismas que abordan temas referentes a su vida profesional y múltiples retos a los que se ha enfrentado ya que su carrera no fue fácil y llegar al éxito implicó una serie de sacrificios.

¿Cuáles han sido las mejores películas de Michael Jordan?

The Last Dance (2020): Es una serie basada en la vida del basquetbolista en donde se aborda su paso por los Chicago Bulls. En esta producción se puede ver material inédito y cómo fue la relación de Jordan con sus compañeros deportistas.

Michael Jordan: Air Time (1992): Este documental aborda cómo fue el proceso y participación del deportista en el "Dream Team" olímpico, además explica el fuerte impacto que tuvo la historia de Michel Jordan en el deporte.

Air (2023): Esta cinta narra cómo fue el proceso para que Michael Jordan fuera la cara de una de las marcas deportivas más importantes en todo el mundo. Con esto el deportista se consolidó como uno de los deportistas más importantes de la historia, mismo que recibió admiración por parte de miles de personas.

¿Quién fue Michael Jordan?

Michael Jordan es uno de los jugadores de baloncesto más importantes de toda la historia. Fue líder de los Chicago Bulls y llevó al equipo a nueve campeonatos. Es conocido por haber obtenido cinco premios MVP. Tuvo dos victorias que lo llevaron a tener dos medallas de oro olímpicas. Después de su retiro de las canchas incursionó en el mundo empresarial. Sin embargo, a pesar de haberse retirado ha dejado un legado enorme en la historia del deporte además de que es uno de los referentes más grandes en dicha industria.