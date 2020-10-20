Filtran la sinopsis de la película ‘Space Jam 2: A New Legacy’ con Lebron James como protagonista.
En la cinta estarán famosos de la talla de Anthony Davis, la estrella de los Golden State Warriors, Klay Thompson, entre otros reconocidos atletas y actores.
Una nueva sinopsis de Space Jam 2: A New Legacy ha revelado algunos detalles importantes sobre la trama de la película que protagonizará el talentoso jugador de la NBA, LeBron James.
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La historia será un reinicio, pues no se considera una secuela del éxito de aquella cinta del año 1996 protagonizada por Michael Jordan.
Hasta el momento, la trama de Space Jam 2 se mantiene en secreto; sin embargo, se sabe que LeBron James interpreta una versión de sí mismo con la actriz Sonequa Martin-Green dando vida a su esposa.
En cuanto a los divertidos personajes de Bugs Bunny, Pato Lucas, Lola Bunny y otros personajes icónicos de Looney Tunes, van a aparecer junto a un grupo de atletas estelares.
Además, se podrá ver al compañero de equipo de Los Angeles Lakers de LeBron, Anthony Davis, la estrella de los Golden State Warriors, Klay Thompson, la estrella de la WNBA, Diana Taurasi, y muchos más.
Se ha mencionado que Space Jam 2 será diferente a la original, aunque copiará ciertos rasgos de la estructura de la historia.
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Durante un viaje a los Warner Bros. Studios, la superestrella de la NBA LeBron James y su hijo quedan atrapados accidentalmente en un mundo que contiene todas las historias y personajes de Warner Bros., bajo el control de una fuerza todopoderosa y defectuosa que se llama AI G (interpretado por Don Cheadle). Con la ayuda de Bugs Bunny, Lebron debe navegar a través de un mundo nunca imaginado, lleno de escenas y personajes icónicos de películas mientras recluta a los Looney Tunes para rescatar a su hijo perdido. Ahora, para volver a casa, LeBron y los Tunes tienen que desentrañar el misterioso plan de AI G y ganar un partido de baloncesto épico