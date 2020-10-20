Filtran la sinopsis de la película ‘Space Jam 2: A New Legacy’ con Lebron James como protagonista.

Una nueva sinopsis de Space Jam 2: A New Legacy ha revelado algunos detalles importantes sobre la trama de la película que protagonizará el talentoso jugador de la NBA, LeBron James.

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La historia será un reinicio, pues no se considera una secuela del éxito de aquella cinta del año 1996 protagonizada por Michael Jordan.

Hasta el momento, la trama de Space Jam 2 se mantiene en secreto; sin embargo, se sabe que LeBron James interpreta una versión de sí mismo con la actriz Sonequa Martin-Green dando vida a su esposa.

En cuanto a los divertidos personajes de Bugs Bunny, Pato Lucas, Lola Bunny y otros personajes icónicos de Looney Tunes, van a aparecer junto a un grupo de atletas estelares.

Además, se podrá ver al compañero de equipo de Los Angeles Lakers de LeBron, Anthony Davis, la estrella de los Golden State Warriors, Klay Thompson, la estrella de la WNBA, Diana Taurasi, y muchos más.

Se ha mencionado que Space Jam 2 será diferente a la original, aunque copiará ciertos rasgos de la estructura de la historia.

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