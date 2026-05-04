Muere querido actor, quien trabajó con Steven Spielberg y fue el padre de Barry Keoghan en película multipremiada

Este fin de semana se confirmó la muerte de Gary Lydon, actor que fue reconocido como uno de los mejores de Irlanda y apareció en la famosa película "Los espíritus de la isla" ("The banshees of Inisherin"), donde interpretó al padre del personaje de Barry Keoghan. Tenía 61 años de edad.

Se desconoce la causa del fallecimiento, considerado repentino porque no se sabe si el intérprete vivía con alguna condición médica en particular. "La muerte de nuestro padre es un shock enorme y una terrible pérdida para todos nosotros", dijo su hijo James Doherty O'Brien, de acuerdo con la BBC. "A pesar de todo su éxito y logros, su mayor orgullo era ser padre".

Quién era Gary Lydon, actor irlandés de "The banshees of Inisherin"

Para las audiencias de nuestro continente, a Gary Lydon se le reconoce por haber interpretado al policía "Peadar Kearney", el padre de Barry Keoghan en la película "The Banshees of Inisherin" (2022), que compitió por 9 premios Oscar. También participó en "Caballo de guerra" (2011), de Steven Spielberg.

Es uno de los actores más reconocidos de su país, tras haber participado en series como "The clinic" y "Love/Hate". Trabajó con casi todos los actores irlandeses que se han vuelto caras muy conocidas en Hollywood, como Colin Farrell, Brendan Gleeson, Aidan Gillen y Saoirse Ronan.

Aunque participó en grandes producciones internacionales, siempre prefirió desenvolverse como actor de reparto y también volver constantemente al teatro; incluso formó su propia compañía teatral y formó parte de los montajes más emblemáticos del dramaturgo irlandés Billy Roche.

"Gary honró su arte como uno de los mejores actores de Irlanda", dijo en un comunicado Elizabeth Whyte, directora ejecutiva del Wexford Arts Centre. "Tuvo una carrera estelar en los escenarios de Irlanda y del Reino Unido". Whyte destacó que la última obra teatral en la que participó el actor fue en el centro cultural que dirige y en compañía de su hijo, quien también es intérprete.