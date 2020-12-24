Las curiosidades que seguramente no conocías de la película clásica de princesas ‘Cenicienta’.

La popular historia de Cenicienta se ha transmitido por generaciones, ya que tiene cientos de años. Al principio solo era considerado un texto o una historia oral; sin embargo, con el paso del tiempo llegó de múltiples maneras a los amantes de cuentos.

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Uno de los datos más conocidos es que el zapato y el tamaño de este tienen una relación con los pies de las mujeres egipcias, por lo que hace tiempo nadie imaginó que se convertiría en una historia pensada para menores de doce años.

Aunque es muy conocida, existen varias versiones, siendo en una de ellas en la que Cenicienta es hija de una Reina, quien en su lecho de muerte le dice a su esposo, el Rey, que se case con la mujer más hermosa, pero siempre y cuando su dedo se ajuste a su anillo. El Rey busca en su tierra y al no encontrar a nadie con la descripción que le dijo su esposa, decide casarse con su hija, es decir, Cenicienta.

Ahora, te presentamos algunas cosas que seguramente no sabías sobre Cenicienta.



Se dice que fue un geógrafo griego el que ha contado la historia sobre una esclava del antiguo Egipto; también, se menciona que la sandalia fue recuperada por el rey que admiraba su forma y buscaba a la dueña, una vez que la encontró la volvería su esposa.

De todas las versiones que existen de esta historia, las primeras y más populares llegaron en 1634, 1697 y 1812, con las dos últimas: Cendrillon, de Perrault y Aschenputtel, de los hermanos Grimm, que realmente dan forma al personaje más asociado con el clásico animado del año 1950.

Charles Perrault fue el que introdujo por primera vez la zapatilla de cristal y el hada madrina a la historia de Cenicienta en el año 1697. En otras versiones, se ha encontrado a la heroína portando un anillo o unas zapatillas mágicas de oro, plata o piel.

Para la empresa el poder realizar una película animada protagonizada por Cenicienta en el año 1948, representaba un gran riesgo en su carrera. Debido a que al estudio no le iba bien, ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, se tenía una deuda de cuatro millones.

Tras la crisis por la que atravesaba la compañía, no podían darse el lujo de invertir en fondos, por lo que se filmó toda la película en live-action, luego se utilizó el material de archivo de varias formas, desde diseñar los sets hasta ayudar a los animadores, a quienes se les limitó creativamente para su realización.

Un dato muy curioso, es que la escena donde el Hada Madrina transforma su vestido rasgado en un hermoso vestido de gala es una pieza de animación muy clásica.

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