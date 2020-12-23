Conoce los momentos en que Meredith y Cristina fueron las mejores amigas en la serie ‘Grey’s Anatomy’.
Meredith Grey ha tenido grandes relaciones con sus colegas del Seattle Grace Hospital, pero hay una más especial.
La serie Grey's Anatomy se ha convertido en todo un ícono de la pantalla chica, pues su trama, sus personajes e historias lograron acaparar la atención de todo el público.
Y es que cada uno de sus seguidores se ha sentido identificado con una de las tantas relaciones que se pueden ver, ya sean amistosas o amorosas.
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Tal es el caso de Meredith Grey y sus relaciones con sus otros colegas de Seattle Grace Hospital; sin embargo, de acuerdo con los fanáticos ninguna como la que tiene con Cristina Yang.
Por ello, te presentamos los espectaculares momentos en los que Meredith y Cristina demostraron lo que realmente significa ser mejores amigas.
1-. Eres mi persona
Está claro que la amistad entre Meredith y Cristina es ejemplar y única, a tal grado que una es la "persona de la otra".
La primera vez que Cristina se lo dice a Meredith, es después de su aborto; a partir de ese momento, se mostraron incondicionales superando cada obstáculo que la vida les pusiera.
2-. La mejor forma para liberar el estrés: bailar juntas
Aunque convertirse en una exitosa doctora es algo completamente complejo y agotador, Meredith y Cristina encontraron la manera de acabar con el estrés y las emociones reprimidas.
3-. Pijamadas sin importar quién esté en cama de quién
Existe un gran nivel de confianza entre estas dos grandes amigas, ya que Cristina puede llegar sin problema a la casa de Meredith y acostarse en su cama para tener un tiempo de conversación y abrazos; incluso, cuando Derek haya estado en la cama primero.
4-. Si te caes, ahí estaré en el piso y te ayudaré a levantarte
Meredith y Cristina son tan buenas amigas que comparten apoyo incondicional en los momentos más comunes del hospital, hasta las situaciones más extremas que les puedan llegar a suceder.
Hay que recordar que, en una ocasión, Cristina se tiró y dejó que sus emociones fluyeran, por lo que Meredith se acostó junto a ella y la apoyó en esos momentos complicados.
5-. Saben el valor de cada una
Para estas amigas doctoras, no importa en qué momento suceda, pero es importante recordarse una a la otra el importante tesoro que son y lo afortunadas que son.
6-. Han vivido y superado mucho trauma y tragedias juntas
Las doctoras Yang y Grey han experimentado varios momentos de peligro, desde enfrentarse a una bomba en la cavidad torácica, hasta ser apuntadas con una pistola por un vengativo señor.
En estos momentos, pusieron a prueba su amistad y como juntas pueden superar cada momento.
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7-. Almas gemelas
Reconocen que puede haber muchas más personas que amen profundamente, pero no existe persona que las amen tanto como la una a la otra. Meredith se lo deja en claro cuando le dice que Derek puede ser el amor de su vida, pero Cristina es su alma gemela.