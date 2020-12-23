Conoce los momentos en que Meredith y Cristina fueron las mejores amigas en la serie ‘Grey’s Anatomy’.

La serie Grey's Anatomy se ha convertido en todo un ícono de la pantalla chica, pues su trama, sus personajes e historias lograron acaparar la atención de todo el público.

Y es que cada uno de sus seguidores se ha sentido identificado con una de las tantas relaciones que se pueden ver, ya sean amistosas o amorosas.

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Tal es el caso de Meredith Grey y sus relaciones con sus otros colegas de Seattle Grace Hospital; sin embargo, de acuerdo con los fanáticos ninguna como la que tiene con Cristina Yang.

Por ello, te presentamos los espectaculares momentos en los que Meredith y Cristina demostraron lo que realmente significa ser mejores amigas.

1-. Eres mi persona

Está claro que la amistad entre Meredith y Cristina es ejemplar y única, a tal grado que una es la "persona de la otra".

La primera vez que Cristina se lo dice a Meredith, es después de su aborto; a partir de ese momento, se mostraron incondicionales superando cada obstáculo que la vida les pusiera.

2-. La mejor forma para liberar el estrés: bailar juntas

Aunque convertirse en una exitosa doctora es algo completamente complejo y agotador, Meredith y Cristina encontraron la manera de acabar con el estrés y las emociones reprimidas.

3-. Pijamadas sin importar quién esté en cama de quién

Existe un gran nivel de confianza entre estas dos grandes amigas, ya que Cristina puede llegar sin problema a la casa de Meredith y acostarse en su cama para tener un tiempo de conversación y abrazos; incluso, cuando Derek haya estado en la cama primero.

4-. Si te caes, ahí estaré en el piso y te ayudaré a levantarte

Meredith y Cristina son tan buenas amigas que comparten apoyo incondicional en los momentos más comunes del hospital, hasta las situaciones más extremas que les puedan llegar a suceder.

Hay que recordar que, en una ocasión, Cristina se tiró y dejó que sus emociones fluyeran, por lo que Meredith se acostó junto a ella y la apoyó en esos momentos complicados.

5-. Saben el valor de cada una

Para estas amigas doctoras, no importa en qué momento suceda, pero es importante recordarse una a la otra el importante tesoro que son y lo afortunadas que son.

6-. Han vivido y superado mucho trauma y tragedias juntas

Las doctoras Yang y Grey han experimentado varios momentos de peligro, desde enfrentarse a una bomba en la cavidad torácica, hasta ser apuntadas con una pistola por un vengativo señor.

En estos momentos, pusieron a prueba su amistad y como juntas pueden superar cada momento.

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7-. Almas gemelas

Reconocen que puede haber muchas más personas que amen profundamente, pero no existe persona que las amen tanto como la una a la otra. Meredith se lo deja en claro cuando le dice que Derek puede ser el amor de su vida, pero Cristina es su alma gemela.

