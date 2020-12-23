Artista recrea a ‘Los Simpson’ de carne y hueso; el resultado se vuelve viral en las plataformas digitales.

‘Los Simpson’ se convirtieron en una de las familias animadas más famosas de la televisión, pues cautivaron con locuras y aventuras desde su debut el 17 de diciembre de 1989.

Por si fuera poco, miles de fanáticos se inspiran en estos famosos personajes amarillos para crear verdaderas obras de arte y presumirlas ante millones de internautas.

Tal fue el caso de Hossein Diba, un diseñador turco que se volvió viral por la autenticidad de su obra. El joven artista recreó a ‘Los Simpson’ versión carne y hueso, cosa que llamó la atención de millones de personas en todo el mundo.

Y es que, este joven diseñador, puso manos a la obra para crear sorprendentes personajes como ‘Homero’, ‘Marge’, ‘Lisa’ y ‘Bart’ en su versión más realista.

Hossein añadió textura al cabello, ropa y rostro de ‘Los Simpson’ por lo que el resultado se volvió realmente sorprendente. Por si fuera poco, Diba también incorporó a estos personajes enormes ojos y una gran sonrisa que algunos calificaron como “aterradora”.

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La obra del diseñador turco propició todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues algunos cibernautas calificaron las imágenes como “escalofriantes”. Otras personas quedaron maravilladas con el trabajo del artista, pues halagaron cada una de las fotografías 3D.

Ante el éxito obtenido, el diseñador se encargó de realizar más versiones de personajes animados en la vida real. Figuras como ‘Aladdín’, ‘Joker’, ‘Popeye’, ‘Pennywise’, ‘Gollum’ y otros personajes de videojuegos quedaron inmortalizados por las manos de este autor.

Hossein Diba alcanzó gran popularidad en Instagram, donde ganó 197 mil seguidores amantes de su estilo a la hora de diseñar. El joven también se ganó la oportunidad de colaborar junto a grandes compañías de origen internacional, pues quedaron maravillados con cada una de sus obras.

Y, aunque el artista cuenta con más de 500 retratos ilustrados en Instagram, ‘Los Simpson’ se ganaron la admiración de millones de internautas y fanáticos de los habitantes de ‘Springfield’.

En su momento, el chico habló para un importante medio de comunicación sobre cómo se inspiró para crear a las famosas figuras amarillos:

Hice todo lo posible para mantener el espíritu de los personajes, aunque con texturas realistas quería que siguieran pareciéndose a las versiones originales, para que la gente todavía se sintiera conectada con los personajes

Creo que algunos de ellos son lindos y otros son terroríficos o un poco espeluznantes, eso es algo inevitable cuando se trata de hacer que las versiones de dibujos animados de ‘Los Simpson’ se vean realistas y todavía tengan esas características faciales aplicadas

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