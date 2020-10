‘Doctor Strange’, interpretado por Benedict Cumberbatch, se une a la cinta ‘Spider-Man 3’ con Tom Holland.

Gran emoción ha causado la noticia de que Doctor Strange tendrá un rol de mentor para Spider-Man dentro de la cinta ‘Spider-Man 3’ que protagonizará Tom Holland.

De acuerdo con lo que ha trascendido, el superhéroe de Marvel, que ha sido interpretado con gran éxito por el actor británico Benedict Cumberbatch, tendrá un personaje clave dentro de la tercera entrega de la franquicia.

Según revelaciones de la revista de entretenimiento estadounidense de The Hollywood Reporter, el rol de Doctor Strange encanado por Cumberbatch tendrá un rol con Spider-Man similar al de Robert Downey Jr. como Iron Man o Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Tras conocerse esta información, los seguidores del universo Marvel se mostraron contentos y ansiosos por esta posibilidad y no tardaron en señalar que Doctor Strange y Spider-Man ya habían alternado en la película Avengers: Infinity War en 2018.

De este modo, los medios especializados han marcado que la llegada de Benedict Cumberbatch hace más evidente que pronto Marvel y Sony, podrían hacer oficial la presencia del multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel.



El rodaje

También, se detalló que el rodaje de Spider-Man 3 con Tom Holland como protagonista arrancará en noviembre de este año bajo estrictas medidas por la pandemia del coronavirus.

Resalta que el inicio del rodaje coincide con el comienzo de las grabaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Por otra parte, se ha dicho que el estreno se mantiene para el 17 de diciembre de 2021, a pesar de los múltiples aplazamientos que han tenido los estrenos de varias cintas debido a la pandemia que atraviesa el mundo.

