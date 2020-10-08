Ricky Martin está listo para interpretar a temido villano en una película navideña: “Es un honor”.

Ricky Martin confirmó su participación en la película navideña Jingle Jangle: A Christmas Journey. El artista puertorriqueño escribió un mensaje en Instagram y confesó que se encuentra muy entusiasmado por formar parte de esta producción.

Una hermosa historia de Navidad. Es un honor formar parte de esta increíble producción

La cinta ya está lista para lanzarse por una famosa plataforma de streaming y cuenta con la participación de actores como Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker y Madalen Mills.

Ricky Martin expresó su entusiasmo por aparecer en la pantalla chica y dio a conocer su aparición como el antagonista de la historia navideña.

El artista latino tiene todas las cualidades para encarnar al temido villano Don Juan Diego, personaje que desea arruinar la Navidad. La cinta también cuenta con la dirección de David E. Talbert y la música de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan y el tema 'This Day', interpretado por Usher y Kiana Ledé.

Te puede interesar:

Revelan el primer tráiler de la nueva película de Michel Franco y Diego Boneta, ‘Nuevo Orden’. (VIDEO)

No es la primera vez, que Ricky Martin hace su aparición en una importante película. En el 2018, el boricua debutó en la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.

El intérprete de ‘Tu Recuerdo’ encarnó a Antonio D’Amico, entrañable amigo del fallecido diseñador de moda. Ricky fue nominado a los Premios Emmy por su grandiosa participación en la serie y sus dotes para la actuación.

El artista, de 48 años, ya está listo para sacar sus talentos actorales e interpretar a Don Juan Diego en Jingle Jangle: A Christmas Journey. Los admiradores no pueden esperar por ver al querido latino en la próxima producción para toda la familia.

También te puede interesar:

Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland podrían aparecer juntos en la película ‘Spider-Man 3'.

