Revelan el primer tráiler de la nueva película de Michel Franco y Diego Boneta, ‘Nuevo Orden’. (VIDEO)

Nuevo Orden, la película del director mexicano Michel Franco, misma que será protagonizada por Diego Boneta, recientemente lanzó su primer tráiler oficial por medio de las redes sociales.

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En las imágenes aparece un grupo de personas adineradas que celebran una boda, la cual es interrumpida por hombres y mujeres armadas, que provocan destrozos en el lugar.

Después, comienza un movimiento donde la seguridad local no puede controlar la violencia de los manifestantes, por lo que tienen que intervenir con las fuerzas armadas.

El avance que fue publicado en las redes sociales, también muestra escenas de calles vacías, vandalizadas, incendiadas; además, personas corriendo y varios muertos.

El filme muestra escenas de la Ciudad de México colapsando, por lo que el Ejército toma las calles e implementa un toque de queda para controlar la situación.

La trama de Nuevo Orden pretende hacer una crítica social sobre la caída de un sistema político y el nacimiento de uno nuevo.

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El tema principal de la cinta es la desigualdad en las clases sociales. Nuevo Orden es dirigida por Michel Franco y cuenta con un elenco encabezado por Diego Boneta, Nailea Norvind, Mónica del Carmen, Diego Boneta y Dario Yazbek.

