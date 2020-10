Señalan a Eiza González como una de las favoritas para protagonizar la versión live action de ‘La Sirenita’.

El nombre de Eiza González está sonando fuerte como una de las actrices favoritas para protagonizar la versión live action del clásico animado La Sirenita.

Según lo que han reportado varios medios internacionales, la bella actriz mexicana podría ser una de las estrellas favoritas de Disney para dar vida a la famosa Ariel en lo que será una de las producciones más esperadas en el mundo del entretenimiento.

Además, el nombre de la actriz también ha sido candidateado por sus miles de fans en redes sociales, pues aseguran que sería la mujer perfecta para el papel protagónico de la producción que lleva meses en el radar público.

A pesar de que muchos quisieran verla con cabellera roja y cola de pez, hasta ahora todo se trata de rumores, por lo que esperamos que pronto se pueda afirmar o negar dicha información por fuentes oficiales.



En un mundo de princesas

Recordemos que esta no es la primera vez que se le vincula a Eiza González con La Sirenita, ya que hace tiempo también se dijo que podría ser la protagonista de la película de acción real, luego de que interpretara el tema ‘Part of Your World’ que sale en la versión animada.

Además, recientemente llamó la atención por interpretar el tema de la película Enredados ‘I See The Light’, con lo que Eiza González hace patente su gusto por las películas de princesas de Disney.



Carrera en ascenso

Otra de los factores que hacen más creíble la versión de que Eiza González pueda ser quien le dé vida a La Sirenita, es porque la mexicana ha logrado abrirse camino en Hollywood de manera exitosa, participando en en producciones cinematográficas como Baby Driver y Hobbs and Shaw, la nueva película de la saga Rápidos y Furiosos.

