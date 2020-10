Aseguran que Gal Gadot podría regresar a la saga de ‘Fast and Furious’ con su papel de ‘Gisele Yashar’.

A lo largo de su historia, la saga Fast and Furious ha gozado de mucho éxito gracias a los acertados elencos que ha tenido en cada una de sus entregas, destacando actores que después de su participación en la historia se han ganado gran reconocimiento, tal como ocurrió con Gal Gadot.

La estrella israelí tuvo con la saga su primer papel internacional interpretando a Gisele Yashar, personaje que se apoderó de los cinéfilos y que le daría el paso para obtener la oportunidad de dar vida a Wonder Woman.

Te puede interesar:

TOP 10: Estas son las mejores películas de Guillermo del Toro según la crítica especializada y los cinéfilos.

Sin embargo, tras quedar fuera de Fast and Furious, ahora se especula que la estrella de Hollywood podría regresar con su papel, el cual se convirtió en uno de los personajes femeninos más populares de la historia de la serie, aunque hasta ahora no sabe bajo cuáles condiciones lo haría.

De acuerdo con los pocos detalles de esta posibilidad que ya ha puesto muy felices a varios de los seguidores de las cintas y la actriz israelí, Gal Gadot apenas se encuentra en el proceso de conversaciones con los responsables de la producción.

Debido a que todo está en una primera etapa, según lo que han reseñado las fuentes especializadas en cine, todavía no está claro en qué película volvería, ya que no se ha dicho si Gal Gadot aparecería en Fast and Furious 10 o en algún spin-off.

Otros de los misterios que sobresalen de este caso es la manera en cómo regresaría el personaje, mismo que supuestamente falleció en Fast and Furious 6.

A la par de la información sobre el aparente retorno de Gal Gadot a la saga, también han surgido rumores que apuntan a que se planea hacer una película de la saga que sea solo protagonizada por mujeres, lo que hace mucho sentido con el gran regreso de la actriz.

También te puede interesar:

‘Power Rangers’ regresan a la acción con nuevos episodios y películas que prometen emociones.