Creador de ‘Arrow’ aseguró que desea hacer una película con los protagonistas de las series del Arrowverso.

Una de las sagas más populares en los recientes años es la de las series del Arrowverso, el cual está compuesto por producciones distribuidas por The CW para la pantalla chica.

Es por ello que el creador de Arrow y otras series más, Marc Guggenheim, anunció durante su presentación en el panel de narración para medios de la Comic-Con International, que se retiraría de la franquicia, no sin antes asegurar que le gustaría hacer una película enfocada en los protagonistas de las series.

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Al ser cuestionado sobre el tema, el guionista, productor de televisión, escritor de cómics y novelista estadounidense, aseguró que le entusiasma la idea: "Creo que sí. Amo a estos personajes y extraño trabajar en este mundo”, afirmó.

Sin embargo, Guggenheim afirmó que está consciente de los desafíos que implica crear un proyecto de esta magnitud, en el que podrían estar los protagonistas de series como The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Black Lightning y Arrow, las cuales componen el Arrowverso.

Creo que en realidad la diferencia se reduce a la forma en que trabajo con los showrunners. Es una especie de baile delicado, eso implicaría que es difícil trabajar con la gente, pero no es cierto, todo el mundo es maravilloso. Siendo alguien que ha dirigido estos programas, siento que mi trabajo no es venir y dictar nada a ninguno de los otros showrunners. Si alguien me estuviera haciendo eso, lo encontraría realmente desagradable y molesto.

Por otro lado, Marc Guggenheim detalló que aunque ha dejado el The CW, seguirá creando historias, ya que unirá fuerzas con HBO para trabajar en la serie de Linterna Verde que se está planeando para lanzar próximamente.

Digamos que he decidido pasar página con el Arrowverso. Por ahora, todo el mundo sabe que estoy involucrado en la propuesta de Linterna Verde en HBO Max, así que no me voy a alejar mucho (del universo DC)"

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