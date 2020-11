El próximo domingo tienes una cita con la quinta entrega de Piratas del Caribe a través de Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor realaja tu mente y prende Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Este domingo súbete al barco con nosotros para disfrutar de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, cinta protagonizada por el multifacetico Johnny Depp.

La producción de esta película comenzó incluso antes de que la cuarta entrega de Piratas del Caribe fuese lanzada en 2011. El primer guion fue redactado por el escritor Terry Rossio, pero a principios de 2013 se contrató a Jeff Nathanson para escribir uno nuevo, con Depp involucrado en el proceso de escritura. Se planeó su estreno en 2015, pero se retrasó para el 2017 y luego hasta inicios del 2018, debido a problemas con el presupuesto. La fotografía y parte de la escenografía principal se realizó en Australia en 2015, debido a que el gobierno australiano le ofreció a Disney 20 millones de dólares en incentivos fiscales para rodar la película exclusivamente en su territorio.

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar fue dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg, además producida por Jerry Bruckheimer y con un guion de Jeff Nathanson. El elenco va desde Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, Geoffrey Rush como el capitán Barbossa, Kevin McNally como Joshamee Gibbs, Javier Bardem es el capitán Salazar, Brenton Thwaites como Henry Turner, Kaya Scodelario como Carina Smyth, y el regreso de Orlando Bloom en el papel de Will Turner, y Keira Knightley como Elizabeth Swann.

