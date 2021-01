Estas son las cosas que quizá no habías notado al ver “Este Cuerpo No Es Mío”.

Ríe a carcajadas con “Este Cuerpo No Es Mío” en la pantalla de Azteca 7, pero antes, disfruta de estas curiosidades sobre una de las comedias favoritas de todos los tiempos.

Rob Schneider, Rachel McAdams, Anna Faris y un gran elenco, forman parte de esta divertida cinta.

“Este Cuerpo No Es Mío” fue estrenada en cines en 2002, y nos presenta la divertida historia de Jessica Spencer (Rachel McAdams), una adolescente popular, soberbia, bastante malvada, cuya perfecta vida se perjudicada debido a un poderoso hechizo.

Ya que, al cruzarse con un criminal de nombre Clive (Rob Schneider), sus destinos quedan unidos por una maldición que los hace cambiar de cuerpos. Pero, si aún no la has visto, te recomendamos que no te la pierdas este sábado en Azteca 7.

La idea de realizar “Este Cuerpo No Es Mío”, surgió luego de que Rob Schneider se puso a jugar haciendo una cómica imitación de una mujer, lo cual le pareció alucinante a Tom Brady, guionista y productor de esta película.

El guiño al clásico de terror estadunidense, “Poltegeist”, estuvo presente al inicio de la cinta, cuando April y Jessica hablan sobre las posibilidades que dieron paso al cambio de cuerpos, y atribuyen el oscuro incidente al hecho de que la casa de Jessica fue construida sobre un cementerio indio.

Rob tuvo que ponerse a hacer bastante ejercicio para su participación en esta película, ya que, debía dar cierto aspecto al lucir los diminutos y sensuales atuendos de April.

Matthew Lawrence es el nombre del actor que interpreta al tierno e ingenuo Billy, también aparece en “Papá Por Siempre” junto a Robin Williams, haciendo el papel de su hijo.

Las coprotagonistas de esta cinta, Rachel McAdams y Anna Faris, nunca en su vida formaron parte de un equipo de porristas, y tuvieron que entrenar duro para lograr sus escenas, después de eso reconocieron que no es nada sencillo.

Schneider tuvo que ponerse a entrenar junto con las chicas del reparto para aprender todas las coreografías de las animadoras. ¡Vaya que sudaron la gota gorda!