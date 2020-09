Francis Ford Coppola lanzará nueva versión de ‘El Padrino III’, la cual contará con un final original.

‘El Padrino III’ fue una cinta que marcó el final de la familia Corleone; sin embargo, recibió duras críticas en su momento por su desenlace, razón que ha motivado al director de cine Francis Ford Coppola a lanzar una nueva versión con un final original.

Al respecto, el mismo guionista y director destacó que espera lograr un final más adecuado para la historia.

Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reacomodé algunas escenas, tomas y entradas de música. Con estos cambios, con las imágenes y el sonido restaurados, creo que es una conclusión más apropiada para ‘El Padrino’ y ‘El Padrino II

Te puede interesar:

El actor Robert Pattinson dio positivo a Covid-19 y se suspendió la filmación de ‘The Batman’.

En ese mismo sentido, Francis Ford Coppola, de 81 años, afirmó mediante un comunicado de prensa que el estreno de la película se tiene previsto para el mes de septiembre; sin embargo, este será limitado y después el filme podrá ser visto a través de una plataforma de streaming.

Además, se destacó que esta a nueva versión, titulada “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone”, misma que aún no tiene título en español, verá la luz al tiempo que se cumplen 30 años de la película original.

“Es un reconocimiento al título preferido de Mario y mío, y a nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en ‘El Padrino III'", señaló Coppola sobre el hecho.

Entre otras cosas que se han detallado sobre esta nueva versión, es que requirió de una “meticulosa restauración fotograma a fotograma” de la cinta original; además, la inclusión de material inédito.

Sobre este proceso, Andrea Kalas, vicepresidenta de los archivos de Paramount, afirmó que en todo momento estuvo bajo la supervisión de Coppola.

El Sr. Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se viera y sonara de forma prístina, sino que también cumpliera con sus estándares personales y su visión de director

También te puede interesar:

Revelan las razones por las que Chadwick Boseman, estrella de Black Panther, luchó contra el cáncer en silencio.