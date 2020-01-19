FOTO: Ian McKellen y Patrick Stewart sellan su amor con romántico beso en la alfombra roja de ‘Star Trek: Picard’.

Seguramente recuerdas a los icónicos personajes de X-Men: Magneto y el Profesor X. Sus nombres reales son Ian McKellen y Patrick Stewart, quienes recientemente protagonizaron una escena de amor que consistió en un beso en la alfombra roja de su nueva película llamada 'Star Trek: Picard'.

El suceso se dio en el Odeon Luxe Leicester Square Londres cuando Ian se arrodilló ante Patrick para preguntarte si se quería casar con él. La respuesta fue positiva, pues Stewart respondió con un “Sí, acepto” entre los aplausos de los asistentes que presenciaron la relación de broma que tienen los actores.

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La esposa de Patrick, Sunny Ozell, estuvo presente ante el inusual suceso, pero en ningún momento se mostró enojada por la situación. La cantautora de 41 años aplaudió junto a los asistentes a la alfombra roja, pues sabe que Ian es homosexual y defensor de los derechos de la comunidad LGBT.

No es la primera vez que los famosos sellan su amistad de la misma forma, pues en el estreno de 'Mr. Holmes' donde McKellen interpretó a Sherlock Holmes, se dieron un beso frente a las cámaras que confirmó el bromance o romance de broma que divierte a los famosos.

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