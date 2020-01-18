VIDEO: ‘El Escorpión Dorado’ pone a bailar a Will Smith al ritmo del pasito duranguense. Descubre cuál fue el resultado.

A través de su cuenta de YouTube, El Escorpión Dorado compartió la divertida entrevista que le realizó a los protagonistas de Bad Boys For Life, Will Smith y Martin Lawrence.

Sin embargo, el youtuber aprovechó la oportunidad para enseñarles a bailar el típico pasito duranguense.

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Todo ocurrió cuando El Escorpión Dorado viajó hasta Miami, Florida, para entrevistarlos muy a su manera.

El youtuber les dio lecciones para poder hacer el famoso pasito duranguense y el resultado fue sorprendente, al parecer Martin Lawrence lo tiene dominado.

Yo tengo los cuatro pasos para aprender a bailar pasito duranguense. ¿Lo pueden hacer conmigo?

El Escorpión Dorado les explicó los cuatro pasos para poder dominar este baile.

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Bad Boys For Life es la secuela de las cintas que protagonizaron Will Smith y Martin Lawrence en 1995 y 2003, en la que ahora también participan las actrices mexicanas Kate del Castillo y Paola Nuñez.

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