Harley Quinn tendría un romance en la segunda parte de ‘Birds of Prey’ con Poison Ivy. Los detalles.

Birds of Prey ha sido una de las películas de DC que lamentablemente no tuvieron el impacto que esperaban en las taquillas. Sin embargo, esto ha hecho que la producción vuelva apostar a esta historia con una segunda parte en la que podríamos ser testigos del romance entre Harley Quinn y Poison Ivy.

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A este par de personajes sólo las hemos visto en la década de los 90 en Batman: The Animated Series y a pesar de sus personalidades tan distintas, ambas desarrollaron una gran amistad después de la primera aventura que vivieron juntas e incluso, se les pudo ver juntas en otros programas posteriores.

Fue hasta el 2015 cuando los escritores de historietas de Harley Quinn, Amanda Connor y Jimmy Palmiotti fueron quienes las vincularon sentimentalmente. Por el momento Poison Ivy no ha hecho su debut en los cines, pero esto podría cambiar ya que varios fans aseguran que estaría apareciendo en la segunda entrega de Birds of Prey.

La mala racha de la primera película no dejará que la producción pare, pues ellos saben que tanto Harley Quinn como Margot Robbie no están listas para dejar ir la una a la otra. Tomando en cuenta que se viene la segunda parte del filme The Suicide Squad.

Por el momento no se tiene actriz para que le dé vida a Poison Ivy, pero los fans creen que Ana de Armas o Betty Gilpin podrían ser las ideales para este papel. Esta historia podría tener un gran éxito si se le da la oportunidad de llegar a las salas de cine.

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Lo único que queda es esperar que la relación madure en la segunda temporada de la serie animada Harley Quinn en la que lo más probable nos den una pista de lo que se podrá ver en un futuro.

