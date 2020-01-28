FOTO: Las grabaciones del filme ‘The Batman’ ya comenzaron a rodarse. ¡Así lo compartió Matt Reeves!

Robert Pattinson y toda la producción de la nueva película de Batman han dado por iniciado el rodaje, dejando a millones de fanáticos del cómic más que felices. Aunque en el pasado las críticas apuntaban a que el actor de Crepúsculo no era el indicado, parece que todo se ha acomodado para que sea un excelente filme.

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Así lo ha anunciado Matt Reeves, el director del proyecto. A través de un tuit, ha dado a conocer esta noticia. En dicha fotografía se puede leer que es el primer día y la locación nos hace ver que el inicio de las grabaciones han iniciado en la mansión de Bruce Wayne.

Seguramente, Robert ya está preparado físicamente para interpretar al protector de Ciudad Gótica, y pronto se estará enfrentando a Colin Farrell, quien le dará vida al Pingüino, uno de los villanos de las historias.

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Matt etiquetó en la imagen a Greig Faser, el director de fotografía de la película. En la pizarra se alcanza a distinguir, la fecha de la película, el logo oficial y un sillón de piel en color marrón.

Zoe Kravitz también estará siendo parte del cast como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, John Turturro como Carmine Falcone y Jayme Lawson en el personaje de Bella.

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Será hasta el 25 de junio del año 2021 cuando vamos a poder disfrutar de este filme; por el momento, es una buena noticia que esta historia de un superhéroe icónico ya está dada por comenzada y no podemos esperar porque ya pase el tiempo y sea estrenada.