¡Increíble! El padre de Meghan Markle quiere verla pero ¡en los juzgados! Descubre las razones.

Meghan Markle podría volver a ver a su padre, Thomas Markle, en los tribunales. Al parecer, su papá está dispuesto a testificar contra su hija por las demandas legales que tiene la Duquesa de Sussex contra tres periódicos.

El padre de Meghan Markle es uno de los principales testigos en las acciones legales que inició contra el Mail on Sunday, por publicar una carta privada que le envió a su padre, Thomas. Por esta razón, el periódico inició una supuesta campaña de fake news sobre ella.

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Thomas Markle habló ante el programa Good Morning Britain, en donde aclaró la situación legal.

Ojalá que no hubiera llegado a esto, pero desde luego testificaré contra las cosas que ha dicho sobre mí. Cuando Meghan y yo terminemos juntos en una sala del tribunal, será bastante impresionante para todos

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Cuando le preguntaron al padre de Meghan Markle sobre la posibilidad de coincidir en el juicio con los duques, Thomas mencionó irónicamente que era "genial" porque así podría verlos y señaló que no quiere una batalla.

Aseguró que no tiene alguna forma de comunicarse con su hija y por ello hace las entrevistas.

Intenten estar en mi posición por un tiempo y vean cómo es tener un miembro de la familia que te oculta y no te habla, y verán cómo se siente

Meghan Markle y el Príncipe Harry siguen en medio del ojo público desde que se separaron de la familia Real; la pareja, por más que intenta alejarse de los medios, continúa protagonizando las portadas.

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