Zendaya revela VIDEO de su boda con Tom Holland, en exclusiva con Jimmy Kimmel

Zendaya se toma con buen humor los rumores que aseguran que ya se casó con Tom Holland. Al menos así lo demostró en su última visita al programa nocturno de Jimmy Kimmel, donde mostró un clip "exclusivo" de su reciente boda.

La actriz se encuentra actualmente promocionando la cinta "The Drama", que protagoniza con Robert Pattinson. Se trata de una comedia romántica "oscura" que sigue a una pareja en los días previos a contraer nupcias.

Zendaya y el video de su "boda" con Tom Holland

Zendaya reveals wedding footage on ‘Jimmy Kimmel Live!’pic.twitter.com/WRvNyQWuG5 — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2026

Jimmy Kimmel le preguntó directamente a Zendaya si estaba al tanto sobre los rumores de su boda con Tom Holland. "¿De verdad? No he visto nada sobre eso", respondió ella en tono de broma. Recordemos que fue el 1º de marzo, durante la alfombra roja de los Actor Awards, cuando se desataron los rumores: Law Roach, stylist de la actriz, aseguró ese día que ella ya estaba casada con el protagonista de "Spider-Man".

Zendaya dijo al conductor que había llevado un video de su boda "para aclarar la confusión" y aseguró que era la primera vez que lo mostraba. Se trataba de un clip de "The Drama" pero, sobre la imagen de Robert Pattinson, había una foto superpuesta de Tom Holland.

Ante las risas del público, Jimmy Kimmel señala que el video "parece pertenecer" a la película que Zendaya estaba promocionando. "Bueno, era un día hermoso", dijo ella en respuesta. El conductor siguió con la broma, asegurando que parecía haber una foto de Tom simplemente cubriendo el rostro de Robert, y ella lo negó. "Es material sin edición".

La actriz de "Dune" admitió que muchas personas que conoce en la vida real fueron engañadas por las imágenes hechas con inteligencia artificial que la mostraban casándose con Tom Holland; luego de las declaraciones de Law Roach en los Actor Awards, este tipo de imágenes se volvió muy viral.

En realidad Zendaya no dijo de manera explícita si ya se realizó su boda o no. En todo caso, lo único que parece quedar claro es que la pareja no piensa compartir de manera pública fechas, fotos o videos de su gran día.

