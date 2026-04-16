OFICIAL: A más de 13 años de su estreno se confirma la película de Guerra Mundial Z 2; esto es lo que se sabe

Este jueves en el último día de la CinemaCon 2026 se ha revelado uno de los anuncios que nadie vio venir, pues se conformó que la película de Guerra Mundial Z tendrá una nueva entrega a más de 13 años del estreno de la primera película, lo que despertó la emoción de miles de fans de este género de cine postapocalíptico.

Fue desde el 2018 en que comenzaron a surgir rumores sobre una posible nueva entrega, pero tras ajustes en Paramount así como la poca cohesión por parte de estudios y selección de directores, esta película no se pudo realizar, aunque de manera oficial y tras varios tráilers falsos que han surgido en internet, esta vez Guerra Mundial Z 2 es una realidad.

¿Qué se sabe sobre la película de Guerra Mundial Z 2?

Por ahora se sabe que este nuevo título está en desarrollo y aunque esta información compartida en la CinemaCom es algo limitada, el tener una certeza tras años de retrasos y cancelaciones es algo bastante positivo, sobre todo porque ya es algo oficial y a decir verdad esta historia refrescó y encantó a los fans del género de ciencia ficción apocalíptica.

Por ahora no se sabe si Brad Pitt o parte del el elenco de la primera película estará de regreso para esta nueva adaptación del libro de Max Brooks, aunque se especula que esta producción podría ser una secuela directa de los eventos que vimos en la cinta estrenada en el año 2013 que nos dejó grandes escenas y una importante lección: Tener una camisa para "el fin del mundo".

¿Cuándo se estrena la película de Guerra Mundial Z 2?

Al ser un proyecto en desarrollo, se espera que esta nueva entrega pueda estar disponible para mediados del 2027 e incluso principios del 2028; pero lo que sí es una certeza es que en las próximas semanas estaremos recibiendo más novedades a detalle de esta historia de zombies que conquistó al mundo.