¿Brad Pitt estará en “Guerra Mundial Z 2”? Este sería el reparto de la nueva película

¡Paren todo! ¡”Guerra Mundial Z 2” ha sido confirmada! La noticia de la secuela se dio a conocer a través del panel de Paramount en la CinemaCon de Las Vegas, Nevada, este jueves 16 de abril. Si bien no hay muchos detalles al respecto, se espera que Brad Pitt regrese como parte del reparto oficial de esta nueva película.

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World War Z 2 is finally happening at Paramount #CinemaCon pic.twitter.com/RLkQo4fQ5F — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) April 16, 2026

¿Por qué Brad Pitt podría regresar para “Guerra Mundial Z 2”?

[SPOILER] La primera entrega termina con el desarrollo de una vacuna que sirve para camuflar a los humanos, lo que les permite sobrevivir, aunque la guerra no termina por completo. Por ello, es altamente probable que Brad Pitt regrese a “Guerra Mundial Z 2”. De hecho, en el pasado, el protagonista mostró su arrepentimiento por la cancelación de la secuela en 2019; pues aseguró que el director David Fincher tenía una historia sólida, con elementos que aún no se habían visto en el género.

Si bien Brad Pitt y David Fincher intentaron sacar adelante el proyecto, en aquel momento, la secuela se canceló debido al alto costo de producción. Afortunadamente, Paramount ha cambiado de opinión y sólo es cuestión de tiempo para conocer más detalles sobre esta nueva película.

Guerra Mundial Z 2: ¿Cuál sería el reparto de la nueva película?

Brad Pitt ha sido el principal impulsor de la secuela, por lo que es muy probable que lo volvamos a ver como el emblemático Gerry Lane. Además del reconocido actor de Hollywood, se espera que esta nueva entrega también cuente con el regreso de Mireille Enos como Karen Lane, esposa de Gerry. De hecho, previo a la cancelación del proyecto en 2019, la actriz reveló que estaba más que lista para volver.

Otro de los personajes que los fans esperan ver de regreso es la soldado Segen, interpretada por Daniella Kertesz. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Por ahora, no queda más que esperar a que Paramount revele más detalles sobre el cast, la trama y la fecha de estreno.