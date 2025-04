¡A Pedro Pascal nada lo detiene! Estas son las películas y series que estrenará en 2025

¡Es un papucho! Pedro Pascal es uno de los actores del momento y, en definitiva, este 2025 se perfila como uno de los más importantes para la carrera del actor chileno. Pascal, que ha conquistado tanto el cine como la televisión gracias a su carisma, versatilidad y presencia, protagonizará algunas de las producciones más esperadas del año.

Ya sea como superhéroe o figura paterna, Pascal sigue sumando éxitos y demostrando que su momento dorado está lejos de terminar.

Películas y series con Pedro Pascal confirmadas en 2025

The Last of Us - Temporada 2

Ya se estrenó la segunda temporada de “The Last of Us”, donde el actor chileno regresa como Joel Miller. Esta entrega abordará los eventos sucedidos durante el segundo juego con el mismo título.

Materialists - 13 de junio de 2025

La nueva película de la productora A24, se trata de una comedia romántica que tiene como protagonistas a Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. La cinta sigue la historia de Lucy (Johnson), una exitosa casamentera profesional que vive en Nueva York. La mujer cae en un tóxico triángulo amoroso junto a Randy (Pascal), un millonario perfecto, y John (Evans), actor y camarero que pondrá en peligro la capacidad de mantener a sus clientes.

“Fantastic 4: First Steps”- 25 Julio del 2025

Una de las películas más esperadas del año. Pedro Pascal dará vida a Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos. En el filme, los superhéroes se enfrentarán a Galactus y su heraldo Silver Surfer en una de las pruebas más duras y complejas que tendrán que enfrentar.

Eddington - No hay fecha de estreno

Se sabe poco sobre este filme, lo que se conoce es que saldrá a finales del 2025 y se trata de una comedia negra western desarrollada en Nuevo México, Estados Unidos. En esta cinta, Pedro Pascal trabajará junto al director Ari Aster en el rol de Ted García.

¿Cuál es la película que más esperas de Pedro Pascal?

