¿Debemos esperar al final? Aseguran que la película de Super Mario Bros: Galaxy habrán DOS escenas post-créditos que cambiarán la historia de la saga

Este miércoles 01 de abril por fin se estrenará en cines de México de la película de Super Mario Bros Galaxy: La Película, la cuál llegará como secuela de la entrega de 2023 que nos mostró la introducción de esta historia por parte de Universal Studio, Nintendo e Illumination donde seguiremos de cerca las aventuras de nuestro plomero favorito.

A través de las décadas Mario Bros se ha vuelto uno de nuestros personajes de favoritos de los videojuegos y ahora podemos decir que también de las películas, pues esta nueva entrega, además de expandir el universo de Mario, podremos tener una continuación directa de una historia que ha llegado con grandes ambiciones y que conectará de maravilla tanto con chicos y grandes, por lo que sin saber completamente lo que veremos, ya esperamos una escena post-créditos que nos encaminé a una nueva película.

¿Habrá escenas post-créditos en la película de Super Mario Bros Galaxy: La Película?

A pesar de que tuvimos una proyección exclusiva por parte de Universal, poco se ha revelado sobre lo que podremos ver en esta nueva cinta, aunque gracias a insiders, podemos especular que posiblemente habrán dos escenas postcréditos que darán mucho de qué hablar.

De acuerdo con las primeras filtraciones se espera que podamos ver a personajes como Wario o Waluigi (¿Podrían ser ambos?), con lo que se cree que esto daría paso a la siguiente entrega de este universo cinematográfico: Super Mario: Smash Bros.

¿Qué esperar de la película de Super Mario Bros: Galaxy?

La historia de Galaxy la conocimos hace casi dos décadas cuando el título llegó a la Nintendo Wii, aunque de esta adaptación podemos decir que los personajes centrales son Mario, Luigi, Peach, Bowser, Baby Bowser, Rosalina y sí, por fin pudimos ver un poco más sobre lo que es la inclusión de Yoshi.

Esta historia nos da pie a la expansión del universo de Mario Bros, donde se ha podido explorar un poco más sobre algunos personajes nuevos y la conexión que tendrá con Mario Kart 8, uno de los títulos de carreras más reconocidos.