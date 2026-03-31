OFICIAL: Trailer de “Backrooms”, la nueva película de terror que protagoniza actriz nominada al Oscar 2026 y que se basa en un creepypasta

Tras una gran anticipación por los fanáticos del terror, por fin ha sido lanzado el primer trailer oficial de "Backrooms", la nueva película protagonizada por Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor. Se basa en una famosísima serie antológica que nació como una creepypasta de YouTube.

En el trailer oficial, el personaje interpretado por Chiwetel Ejiofor comienza explicando que encontró "un lugar" en el interior de una tienda de muebles. Mientras escuchamos su voz en off, lo observamos recorrer los cuartos de un lugar que no parece tener límites; son espacios desiertos y en ellos predomina un color amarillo claro.

El espacio que da título a la película es descrito como "un laberinto que no se termina". En el trailer no se muestran imágenes explícitas o violentas, simplemente una atmósfera claustrofóbica, momentos intrigantes e imágenes perturbadoras por tratarse de espacios que parecen no pertenecer a nuestra realidad.

Cuándo sale la película de terror "Backrooms"

La fecha de estreno señalada junto con el primer trailer es el 29 de mayo de 2026. Es bastante probable que en las próximas semanas se den a conocer más imágenes promocionales, pósters u otro trailer; sin embargo, todo indica que se mantendrá un estilo "críptico" con respecto a la trama o los detalles de la película.

De qué trata "Backrooms", la película

"Backrooms" inició como una serie de cortometrajes virales creados por Kane Parsons, quien desarrolló todo un universo de terror que se ha vuelto muy popular en redes sociales. El primer corto se lanzó en 2022 y trata sobre un terapeuta que busca a un paciente que desapareció en lo que parece una realidad alterna.

Parsons hará su debut como cineasta con la película basada en su creación. Con 19 años al momento de firmar contrato, es el director más joven que ha trabajado con la compañía A24.

El reparto está encabezado por Renate Reinsve, nominada al Oscar como Mejor Actriz por "Valor sentimental", y Chiwetel Ejiofor (nominado en 2014 por "12 años de esclavitud"). También aparecerán Finn Bennett ("Aerion Targaryen" en "El caballero de los siete reinos") y Avan Jogia ("Victorious").

