¡Marca tu calendario! Estas son las 5 películas MÁS ESPERADAS para diciembre

Noviembre fue un gran mes para todos los amantes del séptimo arte. La gran pantalla se llenó de verdaderos éxitos en taquilla, como la segunda parte de Wicked, ‘Wicked: For Good’, la tercera entrega de ‘Los Ilusionistas’ y la secuela de ‘Zootopia’, por mencionar algunas. Bajo esta línea, todo apunta a que el año tendrá un cierre espectacular, pues diciembre viene cargado con grandes estrenos.

Y es que, a medida que un nuevo mes se aproxima, las salas de cine preparan sus carteleras para dar paso a nuevas películas, que incluyen secuelas que llevan años haciéndose, así como thrillers, cintas infantiles y biopics cargadas de drama. A continuación, te compartimos cuáles son las películas más esperadas para lo que resta del año… Así que ten en mano tu calendario, para que no dejes pasar las fechas.

¿Qué películas se estrenan en diciembre? Estas son las 5 MÁS ESPERADAS

De acuerdo con un ranking de Screen Rant, sitio web especializado en contenido cinéfilo, las cinco películas más esperadas del mes son: Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, Avatar: Fuego y Ceniza, Five Nights at Freddy’s 2, The Housemaid y Marty Supreme. El ranking se basa en un análisis de indicadores de atención en redes sociales. Estos incluyen likes, comentarios y visualizaciones de vídeo en Facebook y Youtube.

Esto sirve para conocer qué tipo de películas son las que captan mayor atención, independientemente de las críticas de los expertos. Teniendo en cuenta esto, te compartimos la fecha de estreno en México de las cinco películas más esperadas para diciembre de 2025.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

La cinta, basada en las aventuras del personaje creado por Stephen Hillenburg, se posiciona como la película más esperada del mes, con un rango de atención del 100%. La película llegará a salas de cine el 25 de diciembre, justo para celebrar la navidad en familia.

Avatar: Fuego y Ceniza

Con un 82% en el rango de atención, el largometraje destaca como otra de las películas más esperadas del mes. La tercera entrega de la saga de James Cameron tendrá su estreno en México el 18 de diciembre.

Five Nights at Freddy’s 2

A un año de los aterradores sucesos en Freddy Fazbear’s Pizza, los eventos paranormales regresan al pueblo. Sin embargo, esta vez serán para revelar el verdadero origen de Freddy. La película, que cuenta con una escala de atención actual del 52%, llegará a la gran pantalla el 3 de diciembre.

The Housemaid

Tras el fracaso de Christy, Sydney Sweeney busca redimirse con el estreno de The Housemaid, un thriller psicológico basado en la novela homónima de Freida McFadden. La cinta cuenta la historia de una joven que consigue empleo como trabajadora doméstica en una familia adinerada. A medida que los días pasan, la mujer va descubriendo oscuros secretos. Si bien la cinta se estrena a mediados de diciembre en Estados Unidos, en México su proyección iniciará el 1 de enero de 2026.

Marty Supreme

Protagonizada por Timothée Chalamet, la cinta cuenta la historia del emblemático campeón de ping pong, Marty Reisman. Debido a que el actor neoyorquino es conocido por sus impecables actuaciones, la película ya se ubica como una de las más esperadas para fin de año. Marty Supreme tendrá su estreno en Estados Unidos el 25 de diciembre, mientras que México tendrá que esperar hasta el 1 de enero.

Otros estrenos

Si bien estas son las cintas más esperadas, lo cierto es que la gran pantalla estará repleta de otros grandes estrenos. A continuación, algunos de ellos: