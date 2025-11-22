La TAJANTE frase con la que James Cameron hizo que Leonardo DiCaprio aceptara salir en ‘Titanic’: “No quería hacerlo”

¿Te imaginas ‘Titanic’, de James Cameron, sin Leonardo DiCaprio? Sin duda, la cinta lanzó al aclamado actor de Hollywood a un nuevo nivel de fama. Sin embargo, esto estuvo a punto de no suceder, pues DiCaprio no tenía interés alguno en aparecer en el largometraje. No obstante, el galardonado director logró convencerlo con una tajante frase que retó su ego: “No estás listo para hacerlo”.

A través de una entrevista para Vanity Fair, el director recordó cómo es que DiCaprio, de entonces 23 años, se encontraba renuente sobre protagonizar la trágica historia de dos jóvenes amantes, Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), que se enamoraban en el transatlántico RMS Titanic.

¿Por qué Leonardo DiCaprio no quería salir en ‘Titanic’?

Según recuerda el multipremiado cineasta, DiCaprio se negaba a aparecer en ‘Titanic’ por una simple razón: la cinta no representaba un verdadero “desafío”. Además, no quería ser simplemente “el joven y guapo Leo”, por lo que le tomó semanas entender la postura del ahora aclamado actor de cine.

“Me llevó cinco semanas trabajar con él para descubrir qué era lo que no le gustaba", recuerda Cameron. “La respuesta fue muy sencilla. No le pareció lo suficientemente desafiante”. Sin embargo, el director no iba a quedarse de brazos cruzados, pues éste sabía que Leo era el indicado para protagonizar su obra, por lo que no le quedó de otra más que retar su ego.

Así fue como James Cameron logró convencer a DiCaprio

Si bien fue una idea arriesgada, el plan funcionó. Cameron fue tajante y le dijo a DiCaprio que no estaba listo para interpretar el papel. El actor lo tomó como un reto personal y firmó de manera inmediata, después de casi cinco semanas mostrando renuencia.

“¿Sabes cuándo aceptó hacer la película? Cuando le dije que no estaba listo para hacerla. Le dije: ‘No estás listo para esta película’. Me arriesgué muchísimo, porque realmente lo quería”, señala el director. “Fue entonces cuando aceptó, cuando entendió lo difícil que sería. Y lo fue. Luego se entregó por completo y aportó todo lo que le da a una película, y estuvo increíble. Estaba radiante.”

Titanic fue todo un éxito en taquilla

Sin esperarlo, ‘Titanic’ fue todo un éxito en taquilla. La cinta logró reunir más de $600 millones de dólares en Estados Unidos, 1,2 billones a nivel intencional y 1,8 a nivel global. Desde entonces, y sumando todos los reestrenos, la película cuenta con un total de 2,2 billones de dólares recaudados.

Además, la cinta también contó con una recepción excepcional por parte de la crítica. 'Titanic' obtuvo un total de 14 nominaciones al Oscar, de las cuales resultó vencedora en 11, incluidas las categorías más importantes: Mejor Película y Mejor Director.