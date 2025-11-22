FRACASO TOTAL: la nueva película de Sydney Sweeney que costó millones de dólares y se HUNDE en taquilla

Sydney Sweeney no logra mantenerse alejada de las críticas. Lo que apuntaba a ser una de las películas de mayor impacto en el año, terminó por convertirse en uno de los peores estrenos en la historia. Se trata de ‘Christy’, la cinta biográfica que narra la historia de la campeona de boxeo, Christy Martin, a quien Sweeney le da vida.

‘Christy’ costó millones de dólares, ahora, sufre la PEOR caída en la historia del cine

De acuerdo con diversos reportes, ‘Christy’ contó con un presupuesto estimado de 15 millones de dólares. No obstante, su recaudación en taquilla ha sido considerablemente baja. Tan sólo en su primer fin de semana de estreno, que fue del 7 al 9 de noviembre, la película dirigida por David Michôd logró recaudar 1,3 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo. Desde entonces sólo ha logrado reunir 108,487 dólares extra.

Esto representa una caída de más del 91%, siendo la peor baja en la historia de una película, entre su primera y segunda semana de estreno. Debido a sus números tan bajos, varios cines han optado por reducir las proyecciones en pantalla. Según cifras de Comscore, ‘Christy’ ha perdido un aproximado de 1,200 salas, quedándose con poco más de 800 proyecciones.

¿Por qué ‘Christy’ de Sydney Sweeney es un fracaso en taquilla?

Expertos en el tema atribuyen el mal recibimiento de ‘Christy’ a las polémicas de su protagonista, Sydney Sweeney. A lo largo del año, la actriz de ‘Euphoria’ ha sido blanco de críticas en más de una ocasión. Sus más recientes polémicas van desde su registro como votante republicana en Estados Unido, hasta su controversial anuncio de pantalones de mezclilla, en el que hace un mal juego de palabras con “jeans” y “genes”. Su más reciente relación con Scooter Braun, quien fue manager de estrellas como Ariana Grande y Justin Bieber, también ha causado controversia.

Aunado a ello, la recepción de la crítica no ha sido la mejor. En diversos sitios especializados en reseñas, como Rotten Tomatoes, Metacritic y IMDb, la película no supera los 60 puntos de calificación. En este sentido, expertos aseguran que “su protagonista no transmite la misma convicción que el personaje de la película” y que “el guion es una tarea repetitiva y tediosa”.