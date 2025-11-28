James Cameron rechazó dirigir Wicked: por qué dijo que no y qué habría cambiado en la película

James Cameron confirmó que sí estuvo muy cerca de dirigir la adaptación cinematográfica de Wicked hace unos 15 años, pero la rechazó por un motivo inesperado para muchos fans del musical: no encontró “la canción” que lo conectara emocionalmente con el proyecto. Aunque Universal quería que el creador de Avatar se hiciera cargo del musical, el director sintió que no podía comprometerse con un proyecto con el que no conectó. Esa decisión cambiaría el rumbo de la película hasta llegar a lo que ahora conocemos.

¿James Cameron casi dirige Wicked? Esta es la razón por la cual lo rechazó

Cameron relató que, impulsado por el gran amor que le tiene a El Mago de Oz, tomó varias reuniones con Universal y consideró seriamente dirigir Wicked, sobre todo cuando el musical se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, algo no encajaba.

Para él, un musical necesita una columna vertebral emocional que lo guíe y lo mantenga fuerte y él no la encontraba. “No encontré la canción. No debía dirigir un musical sin sentirlo desde sus cimientos”, confesó.

Es un hecho que, con el enorme talento del director y su impresionante trayectoria, el resultado habría sido completamente diferente a lo que hoy en día tenemos. Podríamos haber visto una versión mucho más épica, visual y sobre todo revolucionaria, fusionando Oz con la estética tecnológica del cineasta, un trabajo que hubiera sido capaz de cambiar el rumbo de Hollywood.

Cómo avanzó Wicked sin Cameron

Después de varios años, la película cayó en manos de Jon M. Chu, quien construyó algo de la mano de Cynthia Erivo y Ariana Grande y otros artistas. Y aunque Cameron no formó parte del proyecto, su breve interés sigue fascinando a los fans del cine: ¿cómo habría sido su Oz? ¿Un musical más oscuro? ¿Más grandioso?

¿En qué está enfocado Cameron ahora? Avatar 3 y un futuro más ambicioso

Mientras Wicked seguía su camino, Cameron se dedicó a trabajar en el desarrollo de Avatar 3: Fuego y Ceniza. Ha declarado en diferentes ocasiones que se dedicará de lleno a expandir aún más el universo de Avatar.

