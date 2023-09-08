¿Qué pasó con... Jim Carrey? Esto sabemos de él actualmente

Una leyenda, un ícono, una cara, una voz, un estilo... Eso y más es Jim Carrey y aquí te voy a contar qué ha sido del afamado actor que marcó historia en la comedia.

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El talento innato de la comedia

Eran los 90´s cuando Jim Carrey saltó a la fama y se quedó al menos por una década en la lista de los actores mejor pagados de Hollywood y aunque el actor pareciera tener un talento nato para el humor, no es así. Carrey ha contado cómo fue su infancia, pues las dificultades nunca han faltado en su vida a pesar de verle una cara divertida a la vida. El actor ha contado que cuando era niño, vivía con su madre y sus tres hermanos, pero su "talento" fue creado y formado debido a las circunstancias que vivía en ese tiempo, ya que su madre era hipocondriaca y aprendió a hacerla reír para sobrellevar mejor la enfermedad semanal.

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Años más tarde, ese talento lo ayudaría a ganar dinero para mantener a su familia, pues trabajaba en clubes nocturnos y sacaba las risas más genuinas con sus más de 80 imitaciones.

Fue descubierto por Roger Dangerfield, quien lo llevó a Las Vegas y siguió su camino al éxito en Hollywood.

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Si bien, el debut de Jim Carrey fue en 1994 con Ace Ventura, tuvo varios éxitos que van desde el Grinch, Todopoderoso, Una pareja de tontos, Los Pingüinos de papá, entre otros. Aunque el humorista sacó millones de sonrisas por años, su vida fue complicada (como ya lo había mencionado), pues ha pasado varias veces por episodios depresivos. Incluso se alejó por un buen tiempo de los reflectores y cuando regresó para dar entrevistas, sorprendió a todos por sus extrañas declaraciones, incluso se llegaron a hacer teorías conspirativas, ¿tú qué crees?

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Nuestro querido Jim Carrey estuvo apareciendo y perdiéndose por un tiempo hasta que el año pasado, durante la gira de promoción de su útima película, anunció su retiro definitivo de la carrera que le dio tantos buenos (y malos) recuerdos. Sin duda, lo extrañaremos, pero nunca lo olvidaremos después de tantos personajes tan icónicos que pasarán a ser parte de nuestra vida, por ello, ¡no puedes perderte este sábado 9 de septiembre Los Pingüinos de Papá por Azteca 7!