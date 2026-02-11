Qué son los Spirit Awards y cuáles son las películas y series nominadas para la edición 2026
Te contamos sobre los Spirit Awards, la ceremonia de premios independiente que cada vez influye más en los Oscar.
Estamos a unos días de que se realicen los Spirit Awards 2026. Es decir, la ceremonia de premios que reconoce lo mejor del cine y televisión independientes; esta gala demuestra que no es necesario un presupuesto gigantesco para crear obras de arte o producciones icónicas.
Antes del gran día, te contamos exactamente en qué consiste esta premiación, cuándo sucederá y qué películas y series se encuentran nominadas en 2026.
Qué son los premios Spirit Awards
Los Film Independent Spirit Awards son realizados por una organización sin fines de lucro desde hace 41 años. Su objetivo es reconocer la diversidad, innovación, originalidad y visión única, en producciones consideradas independientes.
Para que una película pueda ser considerada para una nominación, debe tener un presupuesto menor a 30 millones de dólares.
En años recientes, varias cintas triunfadoras en los Spirit Awards también han destacado en los Premios Oscar . Por ejemplo, "Nomadland", "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Anora", antes de ganar Mejor Película en los premios de la Academia, se coronaron en la categoría principal de los Spirit.
Cuándo son los Spirit Awards 2026
Se realizarán el domingo 15 de febrero de 2026. Esta no es una ceremonia televisada como los Golden Globes o los Oscars, pero ese día se anunciará quiénes son los ganadores en todas las categorías. Su sede será el teatro Hollywood Palladium, en Los Ángeles.
Lista completa de nominados para los Spirit Awards 2026
Esta es la lista completa de nominados para los Spirit Awards 2026 en el ámbito del cine, que incluye a contendientes para los Oscar 2026.
- Mejor Película: "Peter Hujar’s Day", "The Plague", "Sorry, Baby", "Train Dreams" y "Twinless".
- Mejor Director: Clint Bentley ("Train Dreams"), Mary Bronstein ("If I Had Legs I’d Kick You"), Lloyd Lee Choi ("Lucky Lu"), Ira Sachs ("Peter Hujar’s Day") y Eva Victor ("Sorry, Baby").
- Mejor Ópera Prima: "Blue Sun Palace", "Dust Bunny", "East of Wall", "Lurker"
y "One of Them Days".
- Mejor Actuación Principal: Everett Blunck ("The Plague"), Rose Byrne, ("If I Had Legs I’d Kick You"), Kathleen Chalfant ("Familiar Touch"), Chang Chen ("Lucky Lu"), Joel Edgerton ("Train Dreams"), Dylan O’Brien ("Twinless"), Keke Palmer ("One of Them Days"), Théodore Pellerin ("Lurker"), Tessa Thompson ("Hedda") y Ben Whishaw ("Peter Hujar’s Day").
- Mejor Actuación de Reparto: Naomi Ackie ("Sorry, Baby"), Zoey Deutch ("Nouvelle Vague"), Kirsten Dunst ("Roofman"), Rebecca Hall ("Peter Hujar’s Day"), Nina Hoss ("Hedda"), Jane Levy ("A Little Prayer"), Archie Madekwe ("Lurker"), Kali Reis ("Rebuilding"), Jacob Tremblay ("Sovereign") y Haipeng Xu ("Blue Sun Palace").
- Mejor Actuación Revelación: Liz Larsen ("The Baltimorons"), Kayo Martin ("The Plague"), Misha Osherovich ("She’s the He"), SZA ("One of Them Days") y Tabatha Zimiga ("East of Wall").
- Mejor Guión: "A Little Prayer", "Sorry, Baby", "Sovereign", "Splitsville" y "Twinless".
- Mejor Primer Guión: "Blue Sun Palace", "Friendship", "Lurker", "One of Them Days" y
"Outerlands".
- Mejor Fotografía: "Blue Sun Palace", "Dust Bunny", "Peter Hujar’s Day", "Train Dreams" y
"Warfare".
- Mejor Edición: "Eephus", "Good Boy", "Splitsville", "The Testament of Ann Lee" y "Warfare".
- Mejor Documental: "Come See Me in the Good Light", "Endless Cookie", "My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow", "The Perfect Neighbor" y "The Tale of Silyan".
- Mejor Película Internacional: "All That’s Left of You", "On Becoming a Guinea Fowl", "A Poet", "The Secret Agent" y "Sirāt".
- Premio Someone To Watch: Tatti Ribeiro, Neo Sora y Annapurna Sriram.
- Premio Truer Than Fiction: Tony Benna, Rajee Samarasinghe y Brittany Shyne.
- Premio John Cassavetes: "The Baltimorons", "Boys Go to Jupiter", "Eephus", "Esta Isla" y
"Familiar Touch".
- Producers Awards: Emma Hannaway, Luca Intili y Tony Yang.
Estas son las nominaciones para series de televisión.
- Mejor Serie Nueva: "Adolescence", "Common Side Effects", "Forever", "Mr. Loverman" y "North of North".
- Mejor Serie Documental: "Citizen Nation", "Hurricane Katrina: Race Against Time", "Pee-Wee As Himself", "Seen & Heard: The History of Black Television" y "Vow of Silence: The Assassination of Annie Mae".
- Mejor Actuación Principal en Series: Sydney Chandler ("Alien: Earth"), Stephen Graham, ("Adolescence"), Ethan Hawke ("The Lowdown"), Lennie James ("Mr. Loverman"), Anna Lambe ("North of North"), Lola Petticrew ("Say Nothing"), Seth Rogen ("The Studio"), Lovie Simone ("Forever"), Michelle Williams ("Dying for Sex") y Noah Wyle ("The Pitt").
- Mejor Actuación Secundaria en Series: Ariyon Bakare ("Mr. Loverman"), Babou Ceesay ("Alien: Earth"), Sharon D. Clarke ("Mr. Loverman"), Taylor Dearden ("The Pitt"), Erin Doherty ("Adolescence"), Stephen McKinley Henderson ("A Man on the Inside"), Poorna Jagannathan ("Deli Boys"), Xosha Roquemore ("Forever"), Jenny Slate ("Dying for Sex") y
Ben Whishaw ("Black Doves").
- Mejor Actuación Revelación en Serie Nueva: Asif Ali ("Deli Boys"), Wally Baram ("Overcompensating"), Owen Cooper ("Adolescence"), Michael Cooper Jr. ("Forever") y
Ernest Kinglsey Junior ("Washington Black").