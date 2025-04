Thunderbolts: todo sobre Sentry, el nuevo villano del MCU

¿Héroe o villano? Los primeros días de mayo de este año serán épicos. O al menos eso pensamos con los detalles que vamos conociendo de Thunderbolts*, pero... ¿quién es Sentry o The Void? Aquí te contamos todo lo que se sabe del nuevo villano (o héroe) del Marvel Comic Universe.

Recientemente se estrenó el tráiler de la nueva película del Marvel Comic Universe: Thunderbolts. Como era de esperarse, el clip ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones en YouTube. Por supuesto que vemos a varias caras conocidas, pero varios internautas se preguntan quién es Sentry, el héroe (o villano) que aparece en Thunderbolts.

¿De qué trata Thunderbolts?

La nueva película de Marvel presenta a un nuevo equipo de ‘héroes’ formado por ('La Condesa') Valentina Allegra de Fontaine. Los Thunderbolts serían algo así como unos ‘nuevos Vengadores', pero sólo estarían al servicio de una parte del gobierno. En este nuevo filme, aparece Sentry, quien se introduce, según el tráiler, como un superhombre y principal antagonista. Acorde con el tráiler recién publicado, Sentry habría sido reclutado por La Condesa, pero las cosas se salen de control y los Thunderbolts tendrían que hacer frente a The Void.

¿Quién es Sentry?

El verdadero nombre de Sentry es Robert Reynolds y se dice que es uno de los personajes más poderosos del MCU, aunque también podría ser el más peligroso. Adquirió sus poderes bebiendo suero de supersoldado. Algunos dicen que Sentry sería como un Superman de Marvel, pues tendría superpoderes similares. Sin embargo, no debemos perder de vista que Sentry alberga en su ser a un ente más oscuro llamado The Void. La inestabilidad emocional de Sentry ocasionará que The Void gane terreno y se apodere por completo de su cuerpo y de su mente.

Mira aquí el tráiler de Thunderbolts

Lo prometido es deuda, así que aquí te dejamos el tráiler subtitulado oficial de Thunderbolts.

¿Cuándo se estrena Thunderbolts?

Según las redes oficial de Marvel Latinoamérica, el estreno de Thunderbolts en cines será el 30 de abril. ¿Cuáles serán las sorpresas de los “héroes de caja de cereal”?