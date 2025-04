¿Sabes cómo inició el Tiny Desk? Aquí todo sobre el fenómeno musical

En los últimos años, surgió un concepto diferente para ofrecer y grabar conciertos: el famoso Tiny Desk. Pero, ¿te has preguntado qué hay detrás de ellos y por qué se volvieron tan populares? Te contamos todo sobre los famosos conciertos de NPR.

¿Cuál fue el primer Tiny Desk?

Corría el lejano 2008 cuando a Bob Boilen (locutor) y Stephen Thompson (productor) se les ocurrió la innovadora de invitar a una cantautora a cantar a su escritorio. Sí, así literalmente. Esto sucedió luego de que Boilen y Thompson se sintieran incómodos durante una presentación de Laura Gibson, quien se presentaba en un bar y había muchas distracciones, por lo que no podían apreciar el arte de Gibson.

Semanas más tarde, la idea se materializó y comenzó un viaje que parece no tener fin. Entre muebles y discos, instalaron a Laura Gibson, quien se convirtió en la primera invitada al Tiny Desk. Y es que la belleza del proyecto del Tiny Desk radica en su simpleza y honestidad: sin escenografías ni luces, sin coreografías ni efectos; y lo más importe es que los creadores del Tiny Desk lo saben: “Allí sucedió algo que nunca hubiera imaginado (…) Fue la intimidad, tal como yo la entiendo. No había nada entre tú y el artista. No había ningún video musical tonto de alguien corriendo por un campo. No estaba sincronizado con los labios. Sin reverb, ni detalles de estudio, solo la voz de Laura a través de un hermoso micrófono. Humilde. Simplemente funcionó", aseguró Bob Boilen.

¿Dónde se graba el Tiny Desk?

Desde que comenzó el proyecto del Tiny Desk en 2008, las sesiones se llevan a cabo en las oficinas de NPR (National Public Radio) en Washington, D.C..

¿Cuántos artistas se han presentado en Tiny Desk?

Durante 2008 se presentaron 10 artistas en Tiny Desk, incluídos Laura Gibson (la primera invitada), Sam Phillips, Dr. Perro y otros destacados. Al año siguiente se presentaron 30 conciertos en Tiny Desk; Rodrigo y Gabriela estuvieron en 2009. En 2010 todo repuntó: se grabaron 61 conciertos en Tiny Desk. Se dice que hasta septiembre del 2024, se realizaron más de 1,200 conciertos en el formato Tiny Desk. Impresionante, no?

¿Cuáles son los mejores conciertos de Tiny Desk?

La realidad es que en los conciertos de Tiny Desk se puede encontrar (casi) de todo. Desde folk, hasta pop, pasando por lo muy comercial hasta lo más indie. Estos son los que creemos que no te puedes perder por varias razones; a ver qué tal.



Ca7riel y Paco Amoroso Chaka Khan Nathy Peluso Karol G Soccer Mommy Post Malone Cypress Hill Bono y The Edge de U2 Ivy Queen Olivia Rodrigo

Se sabe que el Tiny Desk es una gozadera que desnuda a los grandes artistas en un ambiente muy íntimo, por lo que si tienes oportunidad de ver a tu artista favorito en este formato, no la dejes pasar. Conste que no incluímos la sesión de Maluma... pero dicen que también tiene su encanto.