“Ready or Not 2” prepara su regreso con bestialidad y muchos secretos

La primera entrega de “Ready or Not” fue una sorpresa que terminó convirtiéndose en cine de culto en 2019. Ahora, está de regreso con una secuela que promete elevar el suspenso, el humor negro y la violencia a un nuevo nivel. Todo parece ser que Samara Weaving vuelve a ponerse el vestido de novia más icónico del cine reciente mientras empuña las armas necesarias para sobrevivir.

¿Quién forma parte del elenco de “Ready or Not 2"?

Se han dado a conocer los nombres de los actores que participarán en esta entrega y con ello se confirmó que Samara Weaving, volverá a darle vida a “Grace”. También se sabe que volverá a trabajar con los realizadores.

El resto del elenco lo conformarán Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Shawn Hatsosy, Kevin Durand, Néstor Carbonell y la gran sorpresa David Cronenberg. Por el momento, se mantienen en secreto los personajes que interpretarán cada uno de ellos.

¿De qué va a tratar “Ready or Not 2”?

Se confirmó que el título para esta nueva entrega es “Ready or Not: Here I Come”, el guion estará a cargo de Guy Busick y R. Christopher Murphy. El resto de detalles se mantienen bajo llave. Se sabe que la secuela podría explorar las consecuencias del sangriento final de la primera película. Grace deberá enfrentar no solo un trauma, sino nuevos enemigos que quieren vengar la caída de la dinastía Le Domas. La historia girará en torno a un nuevo juego, aún más retorcido y siniestro, con reglas que cambian con cada paso.

Los creadores prometen mantener el equilibrio entre horror, crítica social y comedia negra, que convirtió a la primera entrega en un fenómeno.

¿Te emociona el regreso de este sanguinario filme?

También te puede interesar: “Sé lo que hiciste el verano pasado” regresa con brutal tráiler y el regreso de Jennifer Love Hewitt