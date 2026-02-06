Repiten el mismo ERROR MILLONARIO que tuvieron con Las Guerreras KPop con una nueva exitosa película

Hace una semana que se estrenó la nueva película del aclamado director de cine Sam Raimi “Send Help”, la cuál está dando mucho de qué hablar en estos primeros días en salas de todo el mundo, lo que la ha perfilado como una de las más atractivas de los últimos meses, aunque esto estuvo muy cerca de no ser así y seguir el mismo camino de Las Guerreras KPop.

Recientemente ha salido información del medio The Warp que señala que el director habría ido primero con el estudio de Sony para hacer la película, aunque estos le ofrecían que el estreno fuera únicamente para streaming, lo cuál no le pareció a Sam y finalmente terminó trabajando con 20th Century y teniendo un gran recibimiento en cines.

¿Cuál fue el gran error de Sony?

Fue en 2025 cuando nos enteramos que la película de Las Guerreras KPop se estrenaría únicamente en streaming, pues Sony no había visto en ella el potencial de lo que hoy en día es, siendo una de las películas más vistas de la última década, esto marcado por una época compleja para el mundo del cine, donde el streaming ha jugado un papel importante respecto al cómo consumimos películas.

Y tal como pasó con Las Guerreras KPop, “Send Help” en su primera semana en salas de cine ha comenzado a ser un éxito comercial gracias a la visión de Sam quien declaró lo siguiente: ”Estoy diseñando esto como una experiencia para el público. Quería que la interacción con la sala funcionara, porque conozco ese ambiente y lo necesito. Diseño mis películas para que impacten al público en la sala. De verdad. Creo que es un enfoque diferente".

¿Realmente es buena la película “Send Help”?

Con un presupuesto de entre 35 y 40 millones de dólares, esta película encabezó la taquilla la semana pasada, recaudando únicamente en Estados Unidos 20 millones de dólares, superando toda expectativa, haciéndola una obra rentable para el estudio.

En sitios como Rotten Tomamotes esta nueva película de Sam Raimi ya ha obtenido más del 93% de la aprobación del público, lo que pronto será un tema de debate sobre los estrenos en salas de cine y streaming, repitiendo el error de KPop Demon Hunters que gracias a su salida directamente en streaming ha impelido mayores ganancias.