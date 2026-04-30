Mira el primer tráiler de la película de Resident Evil: de qué trata y cuándo se estrena

¡Paren todo! Sony Pictures ha revelado el primer vistazo oficial de la próxima película de Resident Evil, misma que correrá bajo la dirección del emblemático Zach Cregger, director de Weapons (La hora de la desaparición, en español). A juzgar por este primer avance, la cinta promete algo completamente diferente a lo visto en los videojuegos. A continuación, te compartimos el tráiler para que juzgues por ti mismo:

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¿De qué tratará la nueva película de Resident Evil?

La nueva cinta de Resident Evil estará ambientada en Raccoon City. A diferencia de los videojuegos, esta película contará una historia completamente original, así que no esperes ver a los personajes clásicos del juego, como Leon, Chris o Jill. De acuerdo con la trama, este nuevo filme seguirá la historia de Bryan (Austin Abrams), un mensajero que queda atrapado en un brote zombie mientras intenta entregar un paquete. Abrams es famoso por títulos como Chemical Hearts, Weapons, Dash & Lily y Euphoria, por mencionar algunos.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Resident Evil en México?

Resident Evil tiene su estreno programado en cines internacionales el 18 de septiembre del presente año. No obstante, dado que en México y Latinoamérica los lanzamientos en la gran pantalla se dan desde un día antes, es probable que la cinta pueda disfrutarse a partir del jueves, 17. La película estará disponible en formato IMAX, lo que ha elevado el hype del fandom.

Resident Evil, la película: Reparto

Además de Austin Abrams, quien será el protagonista de la historia, la nueva película de Resident Evil también contará con las actuaciones de:



Paul Walter Hauser ( Cruella, I, Tonya )

) Zach Cherry ( Severance )

) Kali Reis (True Detective )

) Johnno Wilson (Two Days Back)

En cuanto al guion, Shay Hatten - famosa por su trabajo en cintas como Ballerina, y John Wick 3 y 4 - es quien estará a cargo. Por ahora, no queda más que esperar a que revelen nuevos detalles sobre la cinta.