Top 5 de películas hollywoodenses que nos advierten del fin del mundo

Desde sus inicios el cine, ha ayudado a la humanidad a conocer lugares e historias fantásticas que inspiran y alimentan la creatividad humana, pero también existen filmes que se han ganando un lugar dentro de la realidad cotidiana de las personas y por supuesto están aquellos que nos sirven de advertencia de lo que podría pasar si la humanidad no se transforma.

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Ya sea una animación, fantasía o documental, existen producciones que pueden servir a la humanidad como una advertencia de cómo podría transformarse la vida y el trágico final que nos aguarda. Por ello ahora te contamos de 5 películas hollywoodenses que te advierten sobre el trágico final que la humanidad podría enfrentar.

Snowpiercer

"Expreso del Miedo" por su traducción al español narra la vida de un grupo de supervivientes quienes se enfrentan a un mundo postapocalíptico congelado tras un fallido experimento con el clima. Los pasajeros del tren son de los últimos humanos sobreviven gracias al constante movimiento de la maquinaria impulsada por energía perpetua. Dentro de este filme se tratan temas sobre desigualdad social, lucha de clase y la supervivencia como pilar de la humanidad.

Don't Look Up

Por su traducción al español, “No mires arriba”, nos presenta lo que pasaría cuando el futuro de la humanidad es inminente y retarda el colapso de la humanidad que no está preparada para enfrentar una extensión masiva a gran escala. Dentro de la trama se tocan temas como la ciencia, la esperanza, el miedo y la resiliencia del ser humano ante el inminente final.

Before the flood

“Antes de que sea tarde” Por su traducción al español, nos presenta un documental del año 2016, protagonizado por Leonardo DiCaprio, que nos muestra un viaje de tres años, sobre los efectos devastadores provocados por el cambio climático. Este proyecto no solo retrata una cruda realidad, sino que da muestra de soluciones reales que se pueden llevar a cabo para salvar al planeta tierra y por ende la humanidad en sí mismo.

Waterworld

Con el protagonismo de Kevin Costner, “Mundo Acuático” nos brinda una cruda realidad dentro de un futuro postapocalíptico, en donde los casquetes polares se derriten inundando la tierra casi por completo. Los últimos supervivientes sobreviven en precarias plataformas al borde de la muerte. Este filme nos deja en claro el futuro que se avecina debido a los efectos del gas invernadero.

The Book of Eli

Dentro de este filme, la resiliencia humana se hace presente pues “El libro de Eli” por su traducción al español, nos muestra un mundo postapocalíptico, en el que el sol decidió arrasar con la vida y convertir el planeta en un páramo desierto. Este filme toma como punto de partida la Fe, la esperanza y la redención del ser humano.

El cine es una manera masiva de contar historias y es con el que en ocasiones la humanidad puede visualizar desde futuros prometedores en donde la imaginación es el límite, hasta momentos aterradores que podrían provocar el fin de la vida como la conocemos.