¡Regresa la “tía Gladys”! Anuncian fecha de estreno para la precuela de “Weapons”

El año 2025 fue extraordinario para el cine de terror y "Weapons" fue una de las razones; Amy Madigan, quien interpretó al personaje antagonista, incluso recibió un Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Ahora, es precisamente la "tía Gladys" quien tendrá una película que contará su historia, y ya hay fecha de estreno.

En "Weapons" (o "La hora de la desaparición", su título en México), conocemos a la "tía Gladys" como un personaje misterioso que en un pequeño pueblo estadounidense provoca la desaparición de casi todos los niños que conforman un salón de clases. Aunque la interpretación de Amy Madigan es extraordinaria, sabemos muy poco realmente del personaje: practica la brujería de manera muy poderosa y podría tratarse de un ser mucho más antiguo de lo que aparenta.

Anuncian fecha de estreno para la precuela de "Weapons", sobre la "tía Gladys"

Si todo sale bien, la esperada película de terror saldrá el 8 de septiembre de 2028. Es decir, faltan aproximadamente 2 años y medio para que podamos saber más sobre el mítico personaje que lo mismo nos estremeció que nos hizo reír.

Este anuncio se dio este 15 de abril durante CinemaCon, el evento anual que reúne a dueños de cadenas de cines en Estados Unidos. De acuerdo con Variety, existe la posibilidad de que esta fecha se altere debido a la venta de Warner Bros. a Paramount Skydance.

¿Amy Madigan saldrá en la precuela de "Weapons"?

Según el sitio especializado Bloody Disgusting, actualmente no es posible saber si Amy Madigan regresará para formar parte de la precuela de "Weapons". Su interpretación fue uno de los aspectos más celebrados de la cinta de terror original.

Todavía no está escrita la versión definitiva del guión para la película, pero se sabe que sería una historia de origen centrada en la "tía Gladys". En el proyecto se encuentra Zach Cregger, autor de "Weapons"; se le unió Zach Shields, quien ha trabajado en producciones como "Krampus" y "Godzilla 2: el rey de los monstruos".