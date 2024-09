El día que Ryan Reynolds conoció a su actor de doblaje mexicano y lo coronó como el mejor

Ryan Reynolds es uno de los actores del momento, su personaje más popular es Deadpool, pero también se le conoce por Linterna Verde o Andrew Paxton en “La propuesta”. El carisma y talento del actor ha resultado bastante difícil de replicar, pues él mismo ha dicho que siente que las personas que se encargan del doblaje en otros países no terminan de conectar con sus personajes.

La voz en español en Latinoamérica de Ryan Reynolds está a cargo del actor mexicano José Antonio Macias. El actor de doblaje ha reconocido que hacer la voz del actor estadounidense es uno de sus papeles favoritos, pues es un gran fan de sus películas. Toño Macías y Reynolds coinciden en que el personaje más complejo y más querido por el público es Deadpool.

Ryan Reynolds conoció a su voz en español y lo nombró como el mejor

Ryan Reynolds conoció a Toño Macías en marzo del 2018, mientras el actor estadounidense tenía varias entrevistas en CDMX por su película de Deadpool 2. Resulta que en esos días, Reynolds tendría una entrevista por dicha película con el “Escorpión Dorado” pero el influencer tuvo que cambiar de planes, pues a él le ofrecieron una oferta que no pudo rechazar.

Fue así como el Escorpión busco rápidamente a Toño Macías, su amigo y actor que más veces ha hecho la voz del actor estadounidense, para que fuera a entrevistarlo en su lugar. Toño no lo pensó dos veces, pues para él era un honor poder entrevistar a Ryan Reynolds.

Al inicio de la entrevista, Toño Macías estaba muy nervioso, pues no podía creer estar frente a un actor de ese nivel. Cuando Toño le preguntó que si alguna había escuchado la versión latinoamericana de Deadpool el actor le respondió “Te he escuchado a ti haciendo Deadpool, siempre es increíble verte, haces un trabajo hermoso, lo he visto en otras partes y no está bien hecho, porque cuando haces el doblaje tienes que hacer todo y tú haces todo”. Toño Macías se emocionó con sus palabras y el momento quedó inmortalizado en una fotografía que le pidió el mismísimo Reynolds.

