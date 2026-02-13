Scream 7 llega con menú temático en cines de México: así podrás vivir la experiencia completa

Ir al cine a ver una película de horror o de terror ya es toda una experiencia que los fans del género adoran, pero si algo aman aún más los fans de la cultura pop es mercancía o productos especiales para la ocasión. En México hay buenas noticias para los fans, pues podrán disfrutar de un menú temático especial durante funciones seleccionadas de Scream 7, disponible en complejos VIP de una reconocida marca de cines de varias ciudades.

Esta experiencia busca consentir a los fanáticos durante el estreno, dándoles algo más allá de la experiencia de ver la película. Si te gusta la idea de comer y disfrutar del regreso de Ghostface, esto es lo que podrías estar buscando.

Un estreno pensado para fans del cine de horror

Como seguro ya sabes a estas alturas, la franquicia de Scream está de vuelta con varios personajes icónicos de la saga. En esta ocasión, la historia se centra en la hija de Sidney Prescott, quien ahora es perseguida por el asesino enmascarado. Tendremos los esperados regresos de figuras clásicas como Neve Campbell, Courteney Cox y Matthew Lillard, lo que sin duda ha elevado la expectativa entre seguidores de la franquicia.

¿Qué podrán consumir los fans de Scream en cines mexicanos?

Como sorpresa para acompañar el lanzamiento, algunos cines han decidido consentir a los fans con un menú especial que podrá comprarse desde el 10 de febrero a través de plataformas digitales. Es importante tomar en cuenta que para encontrarlo deberás buscarlo directamente con el nombre de la película.

¿Qué incluye el menú de Scream 7?

El paquete incluye palomitas grandes con sabor picante, hot dog, churros azucarados y dos bebidas sin alcohol. La idea es bastante simple: ofrecer un combo ideal para que los fanáticos puedan disfrutar la película como el gran evento que es y expandir la experiencia del terror con alimentos temáticos. Toma en cuenta que, si quieres vivir esta experiencia, deberás gastar alrededor de unos 750 pesos para estos alimentos junto a las entradas.

|Crédito: CInepolis

¿Dónde estará disponible en México?

Otro dato a tomar en cuenta es que no podrás pedir el menú para cualquier función; este solo estará disponible únicamente en salas VIP seleccionadas. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro y San Luis Potosí. Si vives en la Ciudad de México, lo podrás encontrar en los complejos ubicados en:



Mitikah

Miyana Polanco

Paseo Arcos Bosques

Plaza Satélite

¿Cuándo se estrena la película de Scream 7 en México?

El estreno de Scream 7 está programado para el próximo 26 de febrero. Este regreso pinta para convertirse en uno de los más esperados y exitosos del año, así que si eres fan, toma tus precauciones porque esto está potente.