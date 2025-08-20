Scream 7: fecha de estreno, reparto confirmado y todos los detalles

La icónica franquicia de terror Scream ya se encuentra preparando los últimos detalles para su regreso con su nueva entrega que llegará a cines a principios de 2026. A pesar de los múltiples conflictos que surgieron entre el reparto y la dirección, la producción promete que esta séptima parte será un digno homenaje a Wes Craven, creador original de la saga, como una reinvención para nuevas generaciones de fans.

Scream 7, el regreso de Ghostface

Uno de los momentos más polémicos a los que se enfrentó la producción durante el rodaje fue la salida de Melissa Barrera, quien interpretó a Sam Carpenter en Scream 5 y Scream 6. Según la productora Spyglass, ella fue despedida luego de que ella se manifestara a favor de Gaza, por lo que sus publicaciones se consideraron como “antisemitas”.

Tras esto, Jenna Ortega expresó estar totalmente en contra de esta decisión, por lo que la actriz, quien daba vida a Tara Carpenter, decidió abandonar el proyecto. Los rumores decían que ella había abandonado por temas de dinero, pero ella admitió que la situación con Barrera y la salida de los directores originales la llevaron a renunciar.

El regreso de los personajes clásicos al cine

Para equilibrar la balanza, la producción apostó por el regreso de los protagonistas originales de la saga como:

Neve Campbell como Sidney Prescott

Courteney Cox como Gale Weathers

David Arquette como Dewey Riley (aunque su regreso será “desde la ultratumba”, dado que su personaje murió en Scream 2022)

Kevin Williamson toma la dirección

El guionista responsable de la saga, Kevin Williamson, será el encargado de dirigir Scream 7. Su objetivo es recuperar el suspenso por encima de la violencia extrema. El guion fue escrito por James Vanderbilt y Guy Busick, responsables de las últimas dos películas.

¿Cuándo se estrena de Scream 7?

De acuerdo con la confirmación oficial de Neve Campbell y Kevin Williamson, Scream 7 se estrenará en cines el 27 de febrero de 2026.

¿Estás listo para volver a ver Scream en la pantalla grande?

