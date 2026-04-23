¿Tráiler de Avengers Doomsday será LIBERADO en la CCXP México 2026? Viralizan rumores en redes sociales

Las redes sociales han comenzado a encender la especulaciones sobre el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, pues recientes especulaciones señalan que será durante este fin de semana en la CCXP que salga a la luz el tráiler de uno de los proyectos más esperados por todos los fanáticos del universo MARVEL y los superhéroes.

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¿Qué sabemos de Avengers: Doomsday hasta ahora?

Por ahora todo parece indicar que será el próximo primero de mayo del 2026, que Avengers: Doomsday llegue a salas de cine. El filme creado por los Russo es uno de los más esperados debido al llamativo regreso de Robert Downey Jr. al MCU, esta vez como el villano Doctor Doom

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora la trama se centrará en el crreciente multiverso de la saga, explorando la amenaza que representa Doom para esa realidad. Este proyecto se espera que conecte con Secret Wars y posiblemente reuniendo a Avengers, Fantastic Four y X-Men.

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención de los fanáticos del Universo Marvel, es el reparto de personajes pues además de contar con Robert Downey Jr. Como Doom, los rumores apuntan a una posible aparición de los 4 Fantásticos, además de Thunderbolts y los X-Men. No obstante, otra de las grandes dudas que tiene los fans, es la reaparición de Chris Evans dentro de esta nueva saga.

No te pierdas nada de la La CCXP México 2026

Este año, La CCXP México 2026 se llevará a cabo del 24 al 26 de abril del 2026 dentro del Centro Citibanamex de la Ciudad de México. En su tercera edición en México se espera que el evento se consolide como uno de los festivales de cultura pop más grandes del país y Latinoamérica.